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Гонки с трюками на машине для Android

Гонки с трюками на машине 2.3 для Android

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Описание Гонки с трюками на машине 2.3 для AndroidОписание   Скачать Гонки с трюками на машине 2.3 для AndroidСКАЧАТЬ (38,59 Мб) Скриншоты Гонки с трюками на машине 2.3 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Гонки с трюками на машине 2.3 для AndroidСтатистика   Отзывы о Гонки с трюками на машине 2.3 для AndroidОтзывы (0)  
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Гонки с трюками на машине - увлекательная игра, в которой вам предстоит принять участие в гонке на машине и за минимальное время проехать по разным трассам проложенным по эстакадам без ограждений, при этом выполняя различные трюки на машине. Будьте готовы преодолевать крутые повороты и виражи, трамплины и мертвые петли, объезжать раскачивающиеся молоты и другие не менее сложные препятствия, будьте готовы к заносам автомобиля на крутых поворотах трассы.

Для уверенного преодоления всех элементов трасс вам понадобится приобрести определенный опыт и понять как ведет себя автомобиль на разных участках дороги во время гонки. Поэтому будьте настойчивы и анализируйте допущенные ошибки. За каждую гонку вам будут начислены монеты, чем быстрее преодолеете трассу, тем больше монет получите. Кроме того вы можете собирать призовые монеты в процессе движения по трассе. Все полученные монеты вы сможете потратить на апгрейд своей машины или открытие новых гоночных трасс.

При апгрейде автомобиля соблюдайте разумный баланс между устанавливаемыми компонентами, от этого зависит скорость, управляемость и устойчивость вашей машины во время гонки. Например установив мощный двигатель вы сможете развить большую скорость и показать лучшее время гонки. Но если оставить шины с небольшим коэффициентом сцепления, то гарантированы заносы на поворотах, а мягкая подвеска может не удержать автомобиль от большого крена и машина перевернется при прохождении поворота на большой скорости.

При движении машины по трассе обращайте внимание на знаки и где надо придерживайтесь рекомендуемой скорости. Не тормозите резко на поворотах, это может привести к заносу автомобиля и падению с эстакады. В таком случае вам придется начать гонку заново, но собранные призовые монеты сохраняться. Помните, что машина в игре ведет себя достаточно реалистично. Поэтому в случае аварии попробуйте проанализировать ситуацию, понять причину и повторить гонку. Тренируйтесь, экспериментируйте, совершенствуйте свое водительское мастерство и будьте уверены, у вас все получиться.

Для управления поворотами автомобиля используется акселерометр вашего устройства. В меню настроек вы можете выбрать наиболее удобную для вас чувствительность управления автомобилем в игре. Для движения назад надо одновременно удерживать нажатыми педали "тормоз" и "газ".

Игра регулярно обновляется и дополняется новыми трассами. Старайтесь проходить все гоночные трассы по очереди, это позволит вам получить навыки необходимые для поездки по следующим трассам. Совершенствуйте свою машину по мере необходимости и помните, что для лучшего результата гонки не на всех трассах нужно иметь самый мощный двигатель.

Гонки с трюками на машине
Гонки с трюками на машине
Гонки с трюками на машине
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСимуляторы - Гонки
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