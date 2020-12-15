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KartRider Rush+ для Android

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KartRider Rush+ скриншот № 4

KartRider Rush+ - динамичные гонки на картингах с большим количеством режимов игры и морем острых ощущений, в которых можно соревноваться с друзьями или просто играть соло в различных режимах игры.

Присутствует скоростной режим, аркадный, ранговый, исторический режимы, а также испытание временем. Можно полностью кастомизировать как персонажа, так и гоночный болид. Кроме этого можно соревноваться в многопользовательском режиме, использовать Nitro-ускоритель, объединяться с другими игроками в клубы и пр.

Основные возможности KartRider Rush+:

  • Более 45 гоночных трасс.
  • Разнообразные игровые режимы (скоростной, аркадный, ранговый, исторический и испытание временем).
  • Кастомизация персонажа и гоночного болида.
  • Возможность соревноваться с другими игроками в многопользовательском режиме в режиме реального времени.
  • Объедините свои силы с игроками со всего мира и выполняйте квесты вместе.
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.4.8 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Гонки
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:97,44 Мб
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Отзывы о программе KartRider Rush+

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