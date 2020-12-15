KartRider Rush+ - динамичные гонки на картингах с большим количеством режимов игры и морем острых ощущений, в которых можно соревноваться с друзьями или просто играть соло в различных режимах игры.

Присутствует скоростной режим, аркадный, ранговый, исторический режимы, а также испытание временем. Можно полностью кастомизировать как персонажа, так и гоночный болид. Кроме этого можно соревноваться в многопользовательском режиме, использовать Nitro-ускоритель, объединяться с другими игроками в клубы и пр.

Основные возможности KartRider Rush+: