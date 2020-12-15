KartRider Rush+ для Android
KartRider Rush+ - динамичные гонки на картингах с большим количеством режимов игры и морем острых ощущений, в которых можно соревноваться с друзьями или просто играть соло в различных режимах игры.
Присутствует скоростной режим, аркадный, ранговый, исторический режимы, а также испытание временем. Можно полностью кастомизировать как персонажа, так и гоночный болид. Кроме этого можно соревноваться в многопользовательском режиме, использовать Nitro-ускоритель, объединяться с другими игроками в клубы и пр.
Основные возможности KartRider Rush+:
- Более 45 гоночных трасс.
- Разнообразные игровые режимы (скоростной, аркадный, ранговый, исторический и испытание временем).
- Кастомизация персонажа и гоночного болида.
- Возможность соревноваться с другими игроками в многопользовательском режиме в режиме реального времени.
- Объедините свои силы с игроками со всего мира и выполняйте квесты вместе.
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.4.8 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|NEXON Company
|Категория:
|Гонки
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|97,44 Мб
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Отзывы о программе KartRider Rush+
Admin
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