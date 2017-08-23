Программы для Android » Игры » Аркады и 2D » Sonic Dash 3.7.4.Go для Android
Sonic Dash для Android

Sonic Dash 3.7.4.Go для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Sonic Dash 3.7.4.Go для AndroidОписание   Скачать Sonic Dash 3.7.4.Go для AndroidСКАЧАТЬ (67,68 Мб) Скриншоты Sonic Dash 3.7.4.Go для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Sonic Dash 3.7.4.Go для AndroidСтатистика   Отзывы о Sonic Dash 3.7.4.Go для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
2.50 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 2.50 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Sonic Dash - помогите самому быстроногому в мире ежу Сонику и его друзьям (Тейлз, Шедоу, Наклз) собрать как можно больше золотых колец, во время захватывающего дух скоростного бега по извивающимся трассам с различными препятствиями и многочисленными врагами.

По пути необходимо собирать кольца, призы и бонусы, избегая при этом острых шипов, перепрыгивая глубокие пропасти и огибая прочие препятствия, в числе которых также будут злобные крабы, доктор Эггман, смертельно опасный Зазз из Затерянного мира и другие враги. Присутствует возможность улучшать свои умения.

Что нового в Sonic Dash 3.7.4.Go для Android?
  • Улучшения и исправление ошибок.
Скриншоты Sonic Dash:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 3 229
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАркады и 2D
 Программа Sonic Dash отмечена редакцией SoftPortal.com
ТОП-сегодня раздела "Аркады и 2D"
 

King of Thieves 2.19.1 для Android

King of Thieves – игра потребует от вас незаурядных навыков вора. Похищайте драгоценности у конкурентов и становитесь самым богатым Королем Воров. В игре стоит

Angry Birds 7.5.0 для Android

Angry Birds – помогите сердитым птичкам сокрушить коварных свиней и возвратить украденные яйца. Учитывайте во внимание уникальные особенности птиц: они помогут

Вормикс 2.3.48 для Android

Вормикс – Android-версия популярной пошаговой тактической игры Worms, в которой участвуют боевые червяки. Играйте с ИИ или другими игроками PVP, используйте

Мышь на экране для кота 6.0 для Android

Мышь на экране для кота - отличное развлечение не только для домашних питомцев, но и для их владельцев. Заведите мышь в своем смартфоне! В настройках можно выбирать

Angry Birds Blast 1.4.4 для Android

Angry Birds Blast – злобные свиньи снова пакостят сердитым птичкам. На этот раз они заточили их в разноцветные шарики, и вы должны перехитрить свиней и освободить

Последний Блокпост 2.1.8 для Android

Последний Блокпост – враги вломились на ваши земли и сокрушили всех союзников. Вы последняя надежда и защитник родины, способный остановить орды нечисти. Защищайте

скачать Adguard

Отзывы о программе Sonic Dash

Admin

Отзывов о программе Sonic Dash 3.7.4.Go для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
 