Jungle Heat для Android
|Оценка:
|3.94/5 голосов - 16
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.2.6 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|My.com B.V.
|Категории:
|Аркады и 2D - Стратегии
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 8 653 | Статистика
|Размер:
|79,46 Мб
|СКАЧАТЬ
Jungle Heat – генерал Блад узурпировал власть в джунглях и все запасы нефти и золота. Ваша первоочередная задача заключается в том, что бы наказать зарвавшихся мародеров и завладеть богатствами джунглей. Для этого придется развивать собственную базу и вступать в битвы со смертоносными войсками.
По мере прохождения игры, вы сможете превратить свою базу в неприступную крепость, улучшить здания и войска, а также собрать армию уникальных героев. Проверить силу своей армии можно с помощью личных и клановых турниров, или же слепой атаки на другого игрока.
Приложение сохраняет прогресс, так что для продолжения игры можно использовать другое устройство или социальную сеть, подробное описание функции находится в разделе «Другое устройство».
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Отзывы о программе Jungle Heat
андреи про Jungle Heat 1.9.8 для Android [22-02-2016]
Почему я не могу ее установить после обновления так игра супер
6 | 6 | Ответить
олеся про Jungle Heat 1.9.7 для Android [08-02-2016]
Добавьте обновление((( нигде не могу найти, кроме маркета. А что делать если он не поддерживается
6 | 6 | Ответить
Денис про Jungle Heat 1.8.19 для Android [17-06-2015]
Огромное спасибо сайту за то, что здесь я смог очень быстро найти актуальную версию игры, на других подобных сайтах такого нет. Еще раз спасибо.
7 | 6 | Ответить