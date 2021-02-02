Plants vs. Zombie 2 для Android

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Оценка: 4.10/5 голосов - 10
Лицензия: Бесплатная
Версия:8.6.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Аркады и 2D
Загрузок (сегодня/всего):0 / 7 803 | Статистика
Размер:32,58 Мб
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Plants vs. Zombie 2 - еще одна игра из серии противостояния растений и кровожадных зомби. Соберите собственную армию из самых сильных растений, заряжайте их с помощью еды для растений и улучшайте оборону с помощью новых способов.

В вашем распоряжении будут такие растения, как Огненный горохострел, Перцепульта, Капуста, Лазерный боба, Арахис и другие. Противостоять им придется с не менее сильными врагами: Пещерный зомби, Зомби-разбойник, Зомби-куровод, Зомби с ранцем, Зомби-волшебник и самым главным злодеем Доктором Зомбоссом. 

Проходите задания в Журнале путешествий или отражайте бесконечные толпы зомби в уровнях «Пирамида судьбы», «Сундук мертвеца», «Одинокий холм», «Кошмары из будущего», «Приключение Артура», «Тайны острова Тики» и «Сражение на льду».

Что нового в Plants vs. Zombie 2 8.6.1?
  • новые растения: Липкий бомборис и Фокус-крокус
  • улучшения ежедневного календаря
  • множество новых уровней для арены и Погони Пенни
  • исправления
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Отзывы о программе Plants vs. Zombie 2

Секрет про Plants vs. Zombie 2 5.0.1 для Android [05-07-2016]

Да, неплохая игрушка, правда есть странности, но в целом мне нравится, играю всего сутки, по мере прохождения буду писать отзывы.
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sa3shok про Plants vs. Zombie 2 2.0.1 для Android [01-04-2014]

Не запускается.
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