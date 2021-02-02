Plants vs. Zombie 2 для Android
|Оценка:
|4.10/5 голосов - 10
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|8.6.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Electronic Arts
|Категория:
|Аркады и 2D
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 7 803 | Статистика
|Размер:
|32,58 Мб
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Plants vs. Zombie 2 - еще одна игра из серии противостояния растений и кровожадных зомби. Соберите собственную армию из самых сильных растений, заряжайте их с помощью еды для растений и улучшайте оборону с помощью новых способов.
В вашем распоряжении будут такие растения, как Огненный горохострел, Перцепульта, Капуста, Лазерный боба, Арахис и другие. Противостоять им придется с не менее сильными врагами: Пещерный зомби, Зомби-разбойник, Зомби-куровод, Зомби с ранцем, Зомби-волшебник и самым главным злодеем Доктором Зомбоссом.
Проходите задания в Журнале путешествий или отражайте бесконечные толпы зомби в уровнях «Пирамида судьбы», «Сундук мертвеца», «Одинокий холм», «Кошмары из будущего», «Приключение Артура», «Тайны острова Тики» и «Сражение на льду».
- новые растения: Липкий бомборис и Фокус-крокус
- улучшения ежедневного календаря
- множество новых уровней для арены и Погони Пенни
- исправления
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Отзывы о программе Plants vs. Zombie 2
Секрет про Plants vs. Zombie 2 5.0.1 для Android [05-07-2016]
Да, неплохая игрушка, правда есть странности, но в целом мне нравится, играю всего сутки, по мере прохождения буду писать отзывы.
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