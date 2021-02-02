Plants vs. Zombie 2 - еще одна игра из серии противостояния растений и кровожадных зомби. Соберите собственную армию из самых сильных растений, заряжайте их с помощью еды для растений и улучшайте оборону с помощью новых способов.

В вашем распоряжении будут такие растения, как Огненный горохострел, Перцепульта, Капуста, Лазерный боба, Арахис и другие. Противостоять им придется с не менее сильными врагами: Пещерный зомби, Зомби-разбойник, Зомби-куровод, Зомби с ранцем, Зомби-волшебник и самым главным злодеем Доктором Зомбоссом.

Проходите задания в Журнале путешествий или отражайте бесконечные толпы зомби в уровнях «Пирамида судьбы», «Сундук мертвеца», «Одинокий холм», «Кошмары из будущего», «Приключение Артура», «Тайны острова Тики» и «Сражение на льду».