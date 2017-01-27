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3.33 из 5, всего оценок - 3 Рейтинг программы - 3.33 из 5

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5 Facebook - одна из самых популярных социальных сетей мира, позволяющая общаться с друзьями, обмениваться интересными фотографиями и видео, играть в различные встроенные приложения и вообще весело и с интересом проводить время. С версией Facebook для iPhone, iPad вы всегда будете в курсе последних событий, произошедших с близкими людьми, сможете получать уведомления о комментировании публикаций и получении отметок "Мне нравится", отсылать сообщения, общаться в чате и многое-многое другое. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app