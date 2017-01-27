|
|
|Оцените программу!
3.33 из 5, всего оценок - 3
|
- Рейтинг программы - 3.33 из 5
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Facebook - одна из самых популярных социальных сетей мира, позволяющая общаться с друзьями, обмениваться интересными фотографиями и видео, играть в различные встроенные приложения и вообще весело и с интересом проводить время. С версией Facebook для iPhone, iPad вы всегда будете в курсе последних событий, произошедших с близкими людьми, сможете получать уведомления о комментировании публикаций и получении отметок "Мне нравится", отсылать сообщения, общаться в чате и многое-многое другое.
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app