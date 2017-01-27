Facebook для iOS

Facebook 77.0 для iPhone, iPad

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Описание Facebook 77.0 для iPhone, iPadОписание   Скачать Facebook 77.0 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (307 Мб) Скриншоты Facebook 77.0 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика Facebook 77.0 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Facebook 77.0 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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3.33 из 5, всего оценок - 3
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Facebook - одна из самых популярных социальных сетей мира, позволяющая общаться с друзьями, обмениваться интересными фотографиями и видео, играть в различные встроенные приложения и вообще весело и с интересом проводить время. С версией Facebook для iPhone, iPad вы всегда будете в курсе последних событий, произошедших с близкими людьми, сможете получать уведомления о комментировании публикаций и получении отметок "Мне нравится", отсылать сообщения, общаться в чате и многое-многое другое.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Facebook:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 6.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 1 042
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое

Отзывы о программе Facebook

Admin

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