Spotify - отличный музыкальный стриминговый сервис, в котором предлагается легальное и бесплатное прослушивание музыки. Имеет огромную музыкальную базу, в которой насчитывается более 30 миллионов композиций самых разных жанров. В коллекции находятся продукты многих популярных лейблов, включая Sony, Universal, EMI и Warner.

Это один из лучших способов для потокового воспроизведения музыки на мобильном телефоне или планшете. Кроме этого, вы также сможете слушать музыку хранящуюся на вашем устройстве.

Для использования сервиса необходимо создать свой аккаунт. Пользователи могут подписываться и следить за исполнителями, лейблами, а также другими пользователями.

Особенности приложения: