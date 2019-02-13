Badoo для iOS

Badoo 5.100.0 для iPhone, iPad

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Описание Badoo 5.100.0 для iPhone, iPadОписание   Скачать Badoo 5.100.0 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (195.19 Мб) Скриншоты Badoo 5.100.0 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика Badoo 5.100.0 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Badoo 5.100.0 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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4.67 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 4.67 из 5
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Badoo - адаптированная для iOS-устройств версия одной из самых крупных в мире социальных сетей для новых знакомств. Достаточно сказать, что уже порядка 180 миллионов человек зарегистрированы здесь, а сама сеть входит в десятку лучших приложений в Великобритании, Германии, Италии, Испании и Канаде. После простой регистрации Вы получите возможность общаться, знакомиться и встречаться с людьми, живущими рядом с Вами. Теперь, если Вам скучно или просто есть свободное время, зайдите на Badoo и найдите с кем прогуляться в парке, пойти в кино или ночной клуб, а может даже и назначить свидание.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Badoo:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 3 133
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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Отзывы о программе Badoo

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