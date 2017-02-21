EveryLang для Windows

EveryLang 2.14.0

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Описание EveryLang 2.14.0Описание   Скачать EveryLang 2.14.0СКАЧАТЬ (5,69 Мб) Скриншоты EveryLang 2.14.0Скриншоты (8)   Статистика EveryLang 2.14.0Статистика   Отзывы о EveryLang 2.14.0Отзывы (4)  
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4.84 из 5, всего оценок - 31
  • Рейтинг программы - 4.84 из 5
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EveryLang - удобная и совершенно бесплатная утилита для перевода текстов на более чем 30 различных языков. Это приложение отлично интегрируется в любые программы и осуществляет заданный перевод с помощью сервисов Google, Microsoft и Яндекс, автоматически определяя язык оригинала.

Так, перевод может выполнен в браузере, в различных офисных документах, PDF-файлах и т.д. Для получения перевода нет необходимости копировать и куда-то переносить фрагмент текста, а нужно всего лишь выделить заданный кусок текста и нажать два раза на Ctrl. При этом программа обладает настолько понятным и простым интерфейсом, что его за несколько минут освоит даже абсолютный новичок.

Помимо основной функции перевода текста, EveryLang также способен проверить орфографическое правописание для русского, украинского и английского языков благодаря сервису Яндекс Спеллер. Для этого следует выделить определенную часть текста и нажать Ctrl+F7.

Кстати, сочетания клавиш в программе изменяются на любое другое, которое удобно пользователю. В целом, действительно полезное приложение, которое значительно облегчает работу с текстами на иностранных языках.

Что нового в EveryLang 2.14.0?
  • Исправлена вставка текста в автозамене
  • Исправлен перевод Bing
  • Исправлена ошибка нажатия клавиши shift при переключении раскладки
  • Исправлена проблема конвертации текста при переключении раскладки в некоторых приложениях
Скриншоты EveryLang:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 3 412
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПереводчики - другое

Отзывы о программе EveryLang

Илья про EveryLang 2.5.0 [29-03-2016]

Шикарная программа. Отличная замена подобным программам. Интуитивно понятный интерфейс, большой функционал как в бесплатной, так и в платной версии.
Перевод текста на лету, удобная история буфера обмена и отлично работающая функция автозамены текста. В работе просто незаменима.

Разработчикам огромное спасибо!
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Imqer про EveryLang 2.3.2 [12-12-2015]

В отличие от EveryLang, Aml Maple распрекрасно работает и с Windowx XP 32x, и с Windows 2000.
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Серый про EveryLang 2.2.8 [12-09-2015]

Программа "совершенно" не бесплатная, полная версия стоит денег бесплатен только сокращённый вариант, так что не надо туман пускать. Бесплатная версия вполне работоспособна, некий аналог начинающего прокисать Punto Switcher.
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Иван про EveryLang 2.0.1 [04-08-2015]

everylang - полезная программа, сначала пользовался бесплатной версией, а сейчас купил платную.. не жалко заплатить за доп. функции. Всем рекомендую. Не пожалеете!!!
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