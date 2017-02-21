EveryLang - удобная и совершенно бесплатная утилита для перевода текстов на более чем 30 различных языков. Это приложение отлично интегрируется в любые программы и осуществляет заданный перевод с помощью сервисов Google, Microsoft и Яндекс, автоматически определяя язык оригинала.

Так, перевод может выполнен в браузере, в различных офисных документах, PDF-файлах и т.д. Для получения перевода нет необходимости копировать и куда-то переносить фрагмент текста, а нужно всего лишь выделить заданный кусок текста и нажать два раза на Ctrl. При этом программа обладает настолько понятным и простым интерфейсом, что его за несколько минут освоит даже абсолютный новичок.

Помимо основной функции перевода текста, EveryLang также способен проверить орфографическое правописание для русского, украинского и английского языков благодаря сервису Яндекс Спеллер. Для этого следует выделить определенную часть текста и нажать Ctrl+F7.

Кстати, сочетания клавиш в программе изменяются на любое другое, которое удобно пользователю. В целом, действительно полезное приложение, которое значительно облегчает работу с текстами на иностранных языках.