Dicter - бесплатный онлайн переводчик, который позволяет переводить выделенный текст по нажатию "горячих" клавиш в любом приложении Windows на 48 языков и обратно.

Также, в программе предусмотрена возможность прослушивания переведенного вами текста на любом языке и копирования его в буфер для дальнейшего использования.

Расширенный режим позволяет пользоваться переводчиком, как профессиональной программой для составления больших переводов, с возможностью редактирования, озвучки и копирования переведенного текста.

Перевод осуществляется через Google Translate, что обеспечивает высокую скорость и качество перевода.

В настройках можно менять размер шрифта, а также задавать собственные комбинации "горячих" клавиш.