Dicter для Windows

Dicter 3.82

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Описание Dicter 3.82Описание   Скачать Dicter 3.82СКАЧАТЬ (1,98 Мб) Скриншоты Dicter 3.82Скриншоты (4)   Статистика Dicter 3.82Статистика   Отзывы о Dicter 3.82Отзывы (0)  
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Dicter - бесплатный онлайн переводчик, который позволяет переводить выделенный текст по нажатию "горячих" клавиш в любом приложении Windows на 48 языков и обратно.

Также, в программе предусмотрена возможность прослушивания переведенного вами текста на любом языке и копирования его в буфер для дальнейшего использования.

Расширенный режим позволяет пользоваться переводчиком, как профессиональной программой для составления больших переводов, с возможностью редактирования, озвучки и копирования переведенного текста.

Перевод осуществляется через Google Translate, что обеспечивает высокую скорость и качество перевода.

В настройках можно менять размер шрифта, а также задавать собственные комбинации "горячих" клавиш.

Dicter
Dicter
Dicter
Dicter
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПереводчики
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Отзывы о программе Dicter

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