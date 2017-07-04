Folder Merger для Windows

Folder Merger 1.6

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Описание Folder Merger 1.6Описание   Скачать Folder Merger 1.6СКАЧАТЬ (193 Кб) Скриншоты Folder Merger 1.6Скриншоты (1)   Статистика Folder Merger 1.6Статистика   Отзывы о Folder Merger 1.6Отзывы (1)  
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Folder Merger - программа, при помощи которой можно объединить содержание нескольких директорий в одну единственную папку. Для этого необходимо поместить все папки, которые вам нужно объединить, в отдельную папку, затем добавляем ее в программу через "Browse root directory", выбираем путь к конечной папке через "Browse desination folder" и жмем "Merge now!"

 

Что нового в Folder Merger 1.6?
  • Полная поддержка unicode путей
  • Threaded merging
  • Расширенная фильтрация названий и расширений файлов
  • Возможность сохранения и загрузки проектов
  • Возможность передвигать, а не копировать файлы
Скриншоты Folder Merger:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 468
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
ТОП-сегодня раздела "другое"
 

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Отзывы о программе Folder Merger

Анастасия про Folder Merger 1.5 [22-11-2016]

Вообще бесполезная программа! Она оказывается не работает со вложенными папками! То есть если внутри папок, которые хочешь слить в одну, есть ещё вложенные папки, то она их никак не обрабатывает и ничего не извлекает. Просто тупо копирует. Какой от неё толк тогда?!
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