IObit Unlocker - простой и в то же время мощный инструмент, который поможет вам обойти проблемы связанные с блокировкой выполнения операций с файлами и папками. Дает доступ к данным (удаление, переименование и .т.п.), которые заняты системными процессами или используются другим приложением.

Теперь вас не будут беспокоить сообщения вроде "Невозможно удалить файл: отказано в доступе", "Данный файл используется другой программой или другим пользователем" или "Произошла ошибка совместного доступа". IObit Unlocker определяет причину блокирования файла или папки, после чего предоставляет возможность закрыть конфликтующее приложение или попытаться разблокировать файл и выполнить необходимое действие (Удалить, Переименовать, Переместить, Копировать). Может принудительно завершать все сопутствующие процессы, которые мешают удалить файлы или папки или получить к ним доступ. Особенно это полезно, когда система заражена вирусами, и вы не можете удалить файлы вирусов.

IObit Unlocker содержит полезные опции для облегчения работы пользователя, такие как "Разблокировать и удалить", "Разблокировать и переименовать", "Разблокировать и переместить»" и "Разблокировать и копировать".

Особенности: