IObit Unlocker для Windows
|Оценка:
|4.38/5 голосов - 55
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.2.0.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|IObit Mobile Security
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|25 / 72 301 | Статистика
|Размер:
|2,42 Мб
|СКАЧАТЬ
IObit Unlocker - простой и в то же время мощный инструмент, который поможет вам обойти проблемы связанные с блокировкой выполнения операций с файлами и папками. Дает доступ к данным (удаление, переименование и .т.п.), которые заняты системными процессами или используются другим приложением.
Теперь вас не будут беспокоить сообщения вроде "Невозможно удалить файл: отказано в доступе", "Данный файл используется другой программой или другим пользователем" или "Произошла ошибка совместного доступа". IObit Unlocker определяет причину блокирования файла или папки, после чего предоставляет возможность закрыть конфликтующее приложение или попытаться разблокировать файл и выполнить необходимое действие (Удалить, Переименовать, Переместить, Копировать). Может принудительно завершать все сопутствующие процессы, которые мешают удалить файлы или папки или получить к ним доступ. Особенно это полезно, когда система заражена вирусами, и вы не можете удалить файлы вирусов.
IObit Unlocker содержит полезные опции для облегчения работы пользователя, такие как "Разблокировать и удалить", "Разблокировать и переименовать", "Разблокировать и переместить»" и "Разблокировать и копировать".
Особенности:
- Разблокирование одновременно нескольких файлов или папок
- Удобные опции для выполнения действий после разблокирования
- Сохранность данных и стабильность диска
- Интеграция в проводник Windows
- Простое разблокирование файла или папки по клику в Проводнике или перетаскиванием в окно программы
- Не требовательна к системным ресурсам
Unlocker позволяет удалить файлы и папки, которые обычным способом удалить не удается (когда...
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Отзывы о программе IObit Unlocker
ПАВЕЛ про IObit Unlocker 1.2.0.1 [25-09-2021]
Не подействовал ни этот ни другие анлокеры а только AweEraser.
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romandc про IObit Unlocker 1.1.2 [26-04-2018]
Не работает с "Рабочим столом". Конфликтует с MB AMW. Смешно говорить, конечно, что прога, скачанная с оффсайта содержит вирусы, что и подтверждает Доктор Веб (Program.Unwanted). Но из-за конфликта с антивирем пришлось удалять IOBit Uninst. сторонними средствами - MB из-за конфликта вводил ОС в ступор.
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Александр про IObit Unlocker 1.1.2 [10-03-2018]
Вирус. Через час после установки тихо поставил кодек. При малейшей нагрузке на процессор пропадал звук в видео, не работал ютюб. Его видит только Др. Веб сканер. Сразу после удаления все работает.
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