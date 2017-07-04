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Keyboard & Mouse Simulator для Windows

Keyboard & Mouse Simulator 1.2

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Описание Keyboard & Mouse Simulator 1.2Описание   Скачать Keyboard & Mouse Simulator 1.2СКАЧАТЬ (10,21 Мб)   Статистика Keyboard & Mouse Simulator 1.2Статистика   Отзывы о Keyboard & Mouse Simulator 1.2Отзывы (0)  
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Keyboard & Mouse Simulator - небольшая специальная утилита, которая имитирует процессы нажатия кнопок (а также передвижения, задержки, циклы и пр.) на клавиатуре и мыши.

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 2 298
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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