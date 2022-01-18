HyperX NGENUITY для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.2.8.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|HP Development Company, L.P.
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 3 | Статистика
|Размер:
|118,94 Мб
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HyperX NGENUITY - интуитивно понятное программное обеспечение, благодаря которому можно без проблем персонализировать ваши совместимые продукты HyperX, включая клавиатуры, мыши, гарнитуру и пр. Так к примеру можно задавать привязки кнопок, создавать и сохранять макросы, выполняйте персонализированную настройку подсветки для поддерживаемых устройств. Кроме того, данное ПО поставляется с библиотекой преднастроек, с помощью которых можно быстро устанавливать их и сразу приступать к игре.
Преимущества HyperX NGENUITY:
- Настройка подсветки и эффектов.
- Создание и сохранение макросов и привязок кнопок.
- Расширенная персонализированная настройка разрешения DPI для мыши.
- Библиотека преднастроек профилей.
- Персонализированная настройка игрового режима клавиатуры.
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