HyperX NGENUITY - интуитивно понятное программное обеспечение, благодаря которому можно без проблем персонализировать ваши совместимые продукты HyperX, включая клавиатуры, мыши, гарнитуру и пр. Так к примеру можно задавать привязки кнопок, создавать и сохранять макросы, выполняйте персонализированную настройку подсветки для поддерживаемых устройств. Кроме того, данное ПО поставляется с библиотекой преднастроек, с помощью которых можно быстро устанавливать их и сразу приступать к игре.

Преимущества HyperX NGENUITY: