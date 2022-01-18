HyperX NGENUITY для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:5.2.8.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):3 / 3 | Статистика
Размер:118,94 Мб
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HyperX NGENUITY - интуитивно понятное программное обеспечение, благодаря которому можно без проблем персонализировать ваши совместимые продукты HyperX, включая клавиатуры, мыши, гарнитуру и пр. Так к примеру можно задавать привязки кнопок, создавать и сохранять макросы, выполняйте персонализированную настройку подсветки для поддерживаемых устройств. Кроме того, данное ПО поставляется с библиотекой преднастроек, с помощью которых можно быстро устанавливать их и сразу приступать к игре.

Преимущества HyperX NGENUITY:

  • Настройка подсветки и эффектов.
  • Создание и сохранение макросов и привязок кнопок.
  • Расширенная персонализированная настройка разрешения DPI для мыши.
  • Библиотека преднастроек профилей.
  • Персонализированная настройка игрового режима клавиатуры.
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