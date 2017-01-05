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5 Soft4Boost Device Uploader - простое приложение для быстрой и удобной закачки медиаконтента на различные мобильные устройства. Программой поддерживается работа с iPod, iPhone, iPad, PSP, Android- устройствами, портативными медиа-проигрывателями и др. аппаратурой. Все подключенные устройства отображаются списком в главном окошке этого приложения. Добавлять к загрузке можно как отдельные файлы, так и целые папки. Интерфейс и функционал качественно продуманы, нет "лишних" опций, все просто, доступно и понятно.