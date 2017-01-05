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Soft4Boost Device Uploader для Windows

Soft4Boost Device Uploader 5.0.1.491

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Описание Soft4Boost Device Uploader 5.0.1.491Описание   Скачать Soft4Boost Device Uploader 5.0.1.491СКАЧАТЬ (23,9 Мб) Скриншоты Soft4Boost Device Uploader 5.0.1.491Скриншоты (1)   Статистика Soft4Boost Device Uploader 5.0.1.491Статистика   Отзывы о Soft4Boost Device Uploader 5.0.1.491Отзывы (0)  
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3.75 из 5, всего оценок - 4
  • Рейтинг программы - 3.75 из 5
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Soft4Boost Device Uploader - простое приложение для быстрой и удобной закачки медиаконтента на различные мобильные устройства. Программой поддерживается работа с iPod, iPhone, iPad, PSP, Android- устройствами, портативными медиа-проигрывателями и др. аппаратурой.

Все подключенные устройства отображаются списком в главном окошке этого приложения. Добавлять к загрузке можно как отдельные файлы, так и целые папки. Интерфейс и функционал качественно продуманы, нет "лишних" опций, все просто, доступно и понятно.

Скриншоты Soft4Boost Device Uploader:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 2 818
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - другое

Отзывы о программе Soft4Boost Device Uploader

Admin

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