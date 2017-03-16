DiskBoss - отменное приложение, позволяющее осуществлять полный контроль и управление всеми файлами и папками на жестких и съемных дисках. Эта программа своего рода файловый менеджер, однако с более расширенными функциями и возможностями.

Здесь очень легко проанализировать каждый диск и определить занятое и свободное пространство, выяснить, какие приложения и папки занимают больше всего места, классифицировать файлы по назначению, вести поиск дубликатов, найти и удалить ненужные данные, а также еще и синхронизировать необходимую информацию.

При этом в режиме реального времени происходит мониторинг изменяемых параметров, а графические диаграммы наглядно покажут, что вообще есть на анализируемом диске. В целом, с DiskBoss действительно можно стать настоящим хозяином своего ПК и получить четкое и полное представление о всех имеющихся файлах, а также, удалив дубликаты и различный неиспользуемый мусор, освободить часть дискового пространства и ускорить общую скорость работы.