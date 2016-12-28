Скачать Яндекс.Браузер
Eurosport для iOS

Eurosport 6.5.2 для iPhone, iPad

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Eurosport 6.5.2 для iPhone, iPadОписание   Скачать Eurosport 6.5.2 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (101 Мб) Скриншоты Eurosport 6.5.2 для iPhone, iPadСкриншоты (7)   Статистика Eurosport 6.5.2 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Eurosport 6.5.2 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
Оцените программу!
4.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Eurosport - отличное приложение от ресурса Eurosport.com, которое будет держать Вас в курсе всех последних спортивных событий. Здесь собрана информация о разнообранзных видах спорта в режиме онлайн. Информация обновляется каждый день, загружается как текстовые обзоры, так и более 30 горячих видеороликов. Главные спортивные события дня передаются в режиме LIVE, теперь можно находясь где-угодно следить за результатами любимых команд и спортсменов. Аналитика спортивных мероприятий поставлена на достаточно высоком уровне, дается экспертный анализ специалистов обсуждаемого вида спорта, что позволяет получить самую точную оценку события. Удобный интерфейс и насыщенность информации делают приложение Eurosport одним из лучших в сфере спортивного обозрения.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Eurosport:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 279
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНьюс ридеры, новости - Спорт

Отзывы о программе Eurosport

Admin

Отзывов о программе Eurosport 6.5.2 для iPhone, iPad пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
скачать Adguard
     
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Macintosh
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
Windows Mobile
 
Наш выбор

AccuWeather.com

TeamViewer

World of Tanks Blitz

ICQ Mobile

Temple Run 2

Skype

Ivideon

Color Splash for iPad

iPay

Opera Mini

123D Sculpt

Jelly Defense

Enigmo 2

Sprinkle: Water splashing fire fighting fun!

My Clinic

Vault Breaker

Virtual Zippo Lighter

myLite Flashlight

Cordy

Fliq Notes

 
 