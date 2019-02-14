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5 365Scores - информационное приложение, в котором поклонники и любители спорта смогут узнать все последние новости, результаты матчей, календари соревнований и многое другое. Программа полностью настраивается на предпочтения пользователя, позволяя выделить любимые виды спорта, указать предпочитаемые лиги и команды и т.д. Таким образом, Вы создадите свой собственный спортивный канал: результаты, положение участников, спортивные новости, сообщения, трансферы и ключевые события - все самое интересное собрано в одном удобном приложении. 365Scores поддерживает оповещения о 10 различных видах спорта: футбол, крикет, регби, большой теннис, баскетбол, хоккей на льду, бейсбол, волейбол, американский футбол и гандбол. При этом отслеживаются тысячи лиг и видов соревнований по всему миру: Английская премьер-лига, Бундеслига, Серия А, чемпионат Испании, Лига Чемпионов, Евро-2016, Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон, НФЛ и многие другие. Основные возможности 365Scores: Трансферные новости и слухи.

Push-уведомления с новостями в реальном времени о любимых командах и лигах.

Телепрограмма со спортивными трансляциями.

Просмотр видеозаписи гола через 5 минут после того, как он забит.

Персонализированные спортивные результаты, обобщенные спортивные новости.

Полная информация об игре: статистика матча, составы команд, ключевые моменты и т.д.

Таблицы и расписание в реальном времени и многое другое. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app 365Scores для Android