365Scores для iOS

365Scores 5.0.4 для iPhone

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание 365Scores 5.0.4 для iPhoneОписание   Скачать 365Scores 5.0.4 для iPhoneСКАЧАТЬ (153.13 Мб) Скриншоты 365Scores 5.0.4 для iPhoneСкриншоты (5)   Статистика 365Scores 5.0.4 для iPhoneСтатистика   Отзывы о 365Scores 5.0.4 для iPhoneОтзывы (0)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

365Scores - информационное приложение, в котором поклонники и любители спорта смогут узнать все последние новости, результаты матчей, календари соревнований и многое другое. Программа полностью настраивается на предпочтения пользователя, позволяя выделить любимые виды спорта, указать предпочитаемые лиги и команды и т.д. Таким образом, Вы создадите свой собственный спортивный канал: результаты, положение участников, спортивные новости, сообщения, трансферы и ключевые события - все самое интересное собрано в одном удобном приложении.

365Scores поддерживает оповещения о 10 различных видах спорта: футбол, крикет, регби, большой теннис, баскетбол, хоккей на льду, бейсбол, волейбол, американский футбол и гандбол. При этом отслеживаются тысячи лиг и видов соревнований по всему миру: Английская премьер-лига, Бундеслига, Серия А, чемпионат Испании, Лига Чемпионов, Евро-2016, Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон, НФЛ и многие другие.

Основные возможности 365Scores:

  • Трансферные новости и слухи.
  • Push-уведомления с новостями в реальном времени о любимых командах и лигах.
  • Телепрограмма со спортивными трансляциями.
  • Просмотр видеозаписи гола через 5 минут после того, как он забит.
  • Персонализированные спортивные результаты, обобщенные спортивные новости.
  • Полная информация об игре: статистика матча, составы команд, ключевые моменты и т.д.
  • Таблицы и расписание в реальном времени и многое другое.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты 365Scores:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 185
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНьюс ридеры, новости - Спорт
ТОП-сегодня раздела "Ньюс ридеры, новости"
 

MyScore 3.1.1 для iPhone, iPad

Полезное приложение для любого болельщика, благодаря которому всегда можно быть в курсе самых важных спортивных результатов. Присутствует свыше 5000 турниров в почти

Мята для ВКонтакте 2.9.8 для iPhone, iPad

Мята для ВКонтакте - это сборник лучших новостных пабликов и групп популярной социальной сети вКонтакте

Sports.ru 5.8.0 для iPhone, iPad

Sports.ru - новостное спортивное приложение от ресурса Sports.ru о спортивных событиях со всего мира

Onefootball 12.9 для iPhone, iPad

Получайте последние новости из мира футбола, счета матчей в режиме реального времени, результаты, основные моменты игр и многое другое со всех международных

Eurosport 6.28.0 для iPhone, iPad

Eurosport - отличное приложение от ресурса Eurosport.com, которое будет держать Вас в курсе всех последних спортивных событий

КиноПоиск 4.7.4 для iPhone, iPad

КиноПоиск - одно из лучших приложений для всех киноманов, в котором содержится огромная библиотека информации о всем, что связано с киноиндустрией

скачать Adguard

Отзывы о программе 365Scores

Admin

Отзывов о программе 365Scores 5.0.4 для iPhone пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
macOS
Android
iOS
Windows Phone
 
 