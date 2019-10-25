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5 Впрогнозе - это социальная сеть прогнозистов для быстрого общения и получения аналитической информации ставок на спорт. Вы можете обмениваться сообщениями и комментировать прогнозы на спорт, следить за ставками Ваших друзей и заводить новые знакомства. Смотрите результаты к матчам в режиме реального времени, а также анализируйте свои прогнозы с помощью наших уникальных сервисов. Основные возможности программы: Лента прогнозов - бесплатные прогнозы на футбол, теннис, баскетбол и другие виды спорта от наших прогнозистов и экспертов.

Рейтинг игроков - рейтинг прогнозистов на сайте, который показывает и определяет лучших прогнозистов сайта.

Рейтинг букмекеров - лучшие букмекерские конторы онлайн, честный рейтинг букмекерских контор.

Анализ матчей - программа бесплатно помогает составить спортивный анализ на футбол, баскетбол, волейбол, гандбол, бейсбол, теннис, хоккей и она будет давать хороший результат, лишь в том случае, если вы разбираетесь в виде спорта, на который прогнозируете. Служит хорошим дополнением перед тем как сделать ставку и показывает подробную спортивную статистику команд.

Результаты LIve - все результаты матчей в режиме онлайн, а также закончившихся матчей.

Личные сообщения - общаться можно и на сайте и через приложение в режиме онлайн.

Мои подписки - все ваши прогнозы, на которые вы подписались.

Избранная лента - прогнозы, которые вы отобрали для себя.

Настройка уведомлений о новых прогнозах в разделе РОБОБЕТ, уведомлений о новых сообщениях и самое главное вы теперь оперативно будете получать уведомления о новых прогнозах тех, на кого вы подписаны. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app Впрогнозе для Android Что нового в Впрогнозе 1.0.5 для iPhone, iPad и iPod touch?

Исправлена ошибка, при которой у некоторых пользователей могли не работать PUSH-уведомления

Улучшена стабильность работы приложения