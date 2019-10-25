|
Впрогнозе 1.0.5 для iPhone, iPad и iPod touch
|
|
|
|Оцените программу!
0.00 из 5, всего оценок - 0
|
- Рейтинг программы - 0.00 из 5
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Впрогнозе - это социальная сеть прогнозистов для быстрого общения и получения аналитической информации ставок на спорт. Вы можете обмениваться сообщениями и комментировать прогнозы на спорт, следить за ставками Ваших друзей и заводить новые знакомства. Смотрите результаты к матчам в режиме реального времени, а также анализируйте свои прогнозы с помощью наших уникальных сервисов.
Основные возможности программы:
- Лента прогнозов - бесплатные прогнозы на футбол, теннис, баскетбол и другие виды спорта от наших прогнозистов и экспертов.
- Рейтинг игроков - рейтинг прогнозистов на сайте, который показывает и определяет лучших прогнозистов сайта.
- Рейтинг букмекеров - лучшие букмекерские конторы онлайн, честный рейтинг букмекерских контор.
- Анализ матчей - программа бесплатно помогает составить спортивный анализ на футбол, баскетбол, волейбол, гандбол, бейсбол, теннис, хоккей и она будет давать хороший результат, лишь в том случае, если вы разбираетесь в виде спорта, на который прогнозируете. Служит хорошим дополнением перед тем как сделать ставку и показывает подробную спортивную статистику команд.
- Результаты LIve - все результаты матчей в режиме онлайн, а также закончившихся матчей.
- Личные сообщения - общаться можно и на сайте и через приложение в режиме онлайн.
- Мои подписки - все ваши прогнозы, на которые вы подписались.
- Избранная лента - прогнозы, которые вы отобрали для себя.
- Настройка уведомлений о новых прогнозах в разделе РОБОБЕТ, уведомлений о новых сообщениях и самое главное вы теперь оперативно будете получать уведомления о новых прогнозах тех, на кого вы подписаны.
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app
|
|Что нового в Впрогнозе 1.0.5 для iPhone, iPad и iPod touch?
- Исправлена ошибка, при которой у некоторых пользователей могли не работать PUSH-уведомления
- Улучшена стабильность работы приложения
|
|
ТОП-сегодня раздела "Спорт"
Onefootball 13.1 для iPhone, iPad
Получайте последние новости из мира футбола, счета матчей в режиме реального времени, результаты, основные моменты игр и многое другое со всех международных
Eurosport 6.41.1 для iPhone, iPad
Eurosport - отличное приложение от ресурса Eurosport.com, которое будет держать Вас в курсе всех последних спортивных событий
Runkeeper 9.13.4 для iPhone, iPad
Популярное приложение для iPhone, iPad и iPod touch, которое с помощью GPS позволяет отслеживать физическую активность пользователя (например прогулки, пробежки,
Seven - 7-минутная тренировка 8.3.4 для iPhone, iPad
Программа для выполнения 7-минутной зарядки, которая основана на принципе циклических упражнений высокой интенсивности. Доступно более 200 различных упражнений для
365Scores 5.1.8 для iPhone
365Scores - информационное приложение, в котором поклонники и любители спорта смогут узнать все последние новости, результаты матчей, календари соревнований и многое
Runtastic GPS 10.2 для iPhone, iPad
Отличное приложение для iPhone, iPad и iPod touch, которое поможет вам собирать точные данные и эффективно анализировать показатели любых спортивных тренировок, а
|
|
Отзывы о программе Впрогнозе
Admin
Отзывов о программе Впрогнозе 1.0.5 для iPhone, iPad и iPod touch пока нет, можете добавить...
|Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
|