Autorun Organizer для Windows

Autorun Organizer 2.35

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Описание Autorun Organizer 2.35Описание   Скачать Autorun Organizer 2.35СКАЧАТЬ (17,75 Мб) Скриншоты Autorun Organizer 2.35Скриншоты (3)   Статистика Autorun Organizer 2.35Статистика   Отзывы о Autorun Organizer 2.35Отзывы (1)  
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4.00 из 5, всего оценок - 7
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
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Autorun Organizer - бесплатный менеджер автозагрузки Windows. Позволяет усорить загрузку и работу системы.

 Особенности Autorun Organizer:

  • Управление очередностью автозагрузки программ
  • Включение/отключение программ в а втозапуске
  • Удаление записей
  • Пакетная работа с записями
  • Автоматический контроль отключенных программ
  • Отложенный запуск программ (недоступно в Windows XP)
  • Наглядная диаграмма времени загрузки Windows
  • Автоматическое определение ошибочных записей
Что нового в Autorun Organizer 2.35?
  • Улучшения в установщике.
Скриншоты Autorun Organizer:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 5 512
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРеестр, Автозагрузка

Отзывы о программе Autorun Organizer

TatarinS про Autorun Organizer 2.15 [27-02-2016]

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