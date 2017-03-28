CCleaner 5.28.6005
CCleaner - популярное приложение для оптимизации ПК, чистки реестра и удаления различного мусора из системы. Освобождает пространство на жестких дисках, благодаря чему ваш компьютер станет работать заметно быстрее и стабильнее
Vit Registry Fix 9.5.9 Free
Vit Registry Fix - полезный инструмент для очистки системного реестра от ошибок и устаревших данных, который обладает мощным автоматическим средством сканирования и удаления самых разнообразных ошибок. Присутствует возможность ручного удаления ключей
Toolwiz Care 4.0.0.1200
Toolwiz Care - сборник из 40 функциональных утилит, призванных повысить производительность и быстродействие ПК. Позволяет осуществлять очистку системного реестра, управлять процессами и службами, включает в себя менеджер автозагрузки, дефрагментатор
CCleaner Portable 5.28.6005
CCleaner Portable - портативная (переносная, не требующая инсталляции на компьютер) версия утилиты CCleaner для чистки системного мусора
Autoruns 13.7
Autoruns - программа для контроля автоматической загрузки различных приложений, сервисов и компонентов, стартующих при загрузке операционной системы
Wise Care 365 4.57
Wise Care 365 - программный комплекс системных утилит все-в-одном для оптимизации, настройки и очистки ПК