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Angry Birds Epic для Android

Angry Birds Epic 2.0.25529.4128 для Android

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Описание Angry Birds Epic 2.0.25529.4128 для AndroidОписание   Скачать Angry Birds Epic 2.0.25529.4128 для AndroidСКАЧАТЬ (61,01 Мб) Скриншоты Angry Birds Epic 2.0.25529.4128 для AndroidСкриншоты (19)   Статистика Angry Birds Epic 2.0.25529.4128 для AndroidСтатистика   Отзывы о Angry Birds Epic 2.0.25529.4128 для AndroidОтзывы (1)  
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5.00 из 5, всего оценок - 5
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Angry Birds Epic - продолжение популярной саги о противостоянии злых птиц и их извечных противников свиней. На этот раз игра представлена разработчиками в виде пошаговой RPG, в которой герои Ред, Чак и Бомб, шаг за шагом продвигаются вглубь Свинского острова, сражаясь за каждый клочок земли с врагами в обличьи Короля Свиней, Свиномага, Принца Сало и др.

Персонажам необходимо прокачивать оружие, броню и магические способности, поскольку количество врагов с каждым боем может увеличиваться, а также периодически придется сражаться с "боссами". В игре предусмотрена шкала получения ресурсов, монет, призов и других бонусов, с помощью чего главные герои развиваются, приобретая новые навыки и силы.

Кроме этого следует отметить отличную графику, музыкальное сопровождение и увлекательный геймплей, щедро сдобренный традиционным юмором, что несомненно оценят поклонники Angry Birds всех возрастов.

Скриншоты Angry Birds Epic:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 4 624
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАркады и 2D - Стратегии
 Программа Angry Birds Epic отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе Angry Birds Epic

Владимир про Angry Birds Epic 1.0.15 для Android [14-09-2014]

Игра отличная по разработке,но все же проверю как пойдет?:-)
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