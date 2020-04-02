Defenders 2 для Android

Defenders 2 1.8.186710 для Android

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Описание Defenders 2 1.8.186710 для AndroidОписание   Скачать Defenders 2 1.8.186710 для AndroidСКАЧАТЬ (33,61 Мб) Скриншоты Defenders 2 1.8.186710 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Defenders 2 1.8.186710 для AndroidСтатистика   Отзывы о Defenders 2 1.8.186710 для AndroidОтзывы (0)  
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4.00 из 5, всего оценок - 2
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Defenders 2 - увлекательная 3D-игра в жанре Tower Defense с элементами коллекционной карточной игры, в которой необходимо выстраивать эшелонированную оборону и отражать непрекращающиеся атаки врагов.

Ступите на загадочную землю, выжившую после катаклизма, наполненную могущественными артефактами и несметными сокровищами под охраной разъяренных монстров.

Ключевые особенности Defenders 2:

  • 40 уникальных башен с возможностью апгрейда.
  • 20 смертоностных заклинаний.
  • Возможность создания идеальной защиты с помощью Рун.
  • Более 27 монстров и 29 уникальных боссов.
  • Возможность нападать на других игроков, чтобы расширить границы собственных владений.
  • Ночные уровни с различными погодными условиями (торнадо, шторм и пр.).
  • Атмосферные локации и уникальный режим повышенной сложности.
Defenders 2
Defenders 2
Defenders 2
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 707
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАркады и 2D
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Отзывы о программе Defenders 2

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