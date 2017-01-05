Soft4Boost Video Capture - инструмент для оцифровки видеозаписей с VHS-кассет, web-камер, а также других различных устройств захвата видеоизображения. Теперь все, что когда-то было сохранено на устаревших носителях, будет перенесено на ПК в формат .avi или mpeg-2, а при желании можно создать и DVD-диск с коллекцией домашнего видео.

Работать с программой очень просто - подключите видеомагнитофон, web- или аналоговую камеру к компьютеру, и программа найдет их в списке воспроизводимых устройств, после чего останется лишь выбрать место сохранения и формат выходного файла. А вообще интерфейс приложения интуитивно понятен и не вызовет затруднений с его освоением даже у неопытных пользователей. Для изменения внешнего оформления в Soft4Boost Video Capture предусмотрено несколько тем, где каждый пользователь может выбрать наиболее удобную для себя.