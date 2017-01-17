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oCam Screen Recorder для Windows

oCam Screen Recorder 361.0

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Описание oCam Screen Recorder 361.0Описание   Скачать oCam Screen Recorder 361.0СКАЧАТЬ (8,5 Мб) Скриншоты oCam Screen Recorder 361.0Скриншоты (7)   Статистика oCam Screen Recorder 361.0Статистика   Отзывы о oCam Screen Recorder 361.0Отзывы (27)  
Оцените программу!
4.60 из 5, всего оценок - 84
  • Рейтинг программы - 4.60 из 5
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oCam Screen Recorder - отличная бесплатная программа для видеозаписи всех действий пользователя на экране монитора. Буквально одним нажатием на кнопку мышки производится запись любого участка экрана - есть набор готовых рамок от совсем небольших до полноэкранного размера, но при желании можно "растянуть" окно записи до любого удобного.

Помимо видеозахвата в программе также легко создаются и скриншоты.

После установки и запуска приложения появится лаконичное окошко с основными функциями и настройками - видеозахват, скриншот, выбор размера окна, опции, кодеки. В разделе кодеков установите тот формат файла, в который хотите сохранить видео - avi, mp4, flv, mov, ts, vob. Формат файла для скриншотов определяется в опциях, это может быть jpg, png, bmp, gif. Также в настройках (опциях) указывается папка сохранения записей, устанавливается биттрейд, а для видео еще и FPS. При видеозаписи в полноэкранном режиме остановка производится путем нажатия на F2.

Русской локализации в приложении пока нет, но и без нее здесь все понятно. В целом, oCam Screen Recorder действительно удобный инструмент для видеозахвата, который не перегружен "лишними" настройками и функциями, отлично справляясь со своей задачей.

Что нового в oCam Screen Recorder 361.0?
  • Улучшения в работе программы
  • Исправлены ошибки
Скриншоты oCam Screen Recorder:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)14 / 49 753
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВидео захват - Захват экрана
 Программа oCam Screen Recorder отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе oCam Screen Recorder

Андрей про oCam Screen Recorder 280.0 [23-06-2016]

Неплохая программа, НО шпионит все данные отправаляет на сервера Google.
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Владимир про oCam Screen Recorder 240.0 [16-04-2016]

Отличная простая прога. Потыкав на все кнопочки за пару минут можно разобраться во всем. Вот только кажется ограничение на записываемый файл в 4 гига существует, это не очень хорошо.
| 1 | Ответить

анна про oCam Screen Recorder 240.0 [25-03-2016]

скачала программу, а вместе с ней скачалось и еще куча приложений и непонятных брауузеров..
4 | 6 | Ответить

Данияр про oCam Screen Recorder 240.0 [24-03-2016]

Можно ли снимать этой прогграмой больше 10 минут?
| 31 | Ответить

Вадим в ответ Данияр про oCam Screen Recorder 280.0 [12-07-2016]

Делаю записи видео до 3х часов..Отличная программа!!!!Пробовал много других , но увы....
1 | 1 | Ответить

Валентина в ответ Данияр про oCam Screen Recorder 280.0 [03-08-2016]

Есть опыт записи более 3-х часов
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Свет про oCam Screen Recorder 231.0 [15-03-2016]

Скачал программу 240. Работает, записывает, автоматически сохраняет.
Рекомендую.
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