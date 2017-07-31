USB Image Tool для Windows

USB Image Tool 1.74

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Описание USB Image Tool 1.74Описание   Скачать USB Image Tool 1.74СКАЧАТЬ (373 Кб) Скриншоты USB Image Tool 1.74Скриншоты (2)   Статистика USB Image Tool 1.74Статистика   Отзывы о USB Image Tool 1.74Отзывы (1)  
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4.25 из 5, всего оценок - 4
  • Рейтинг программы - 4.25 из 5
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USB Image Tool - небольшая портативная программа для создание образов Flash-накопителей с классическим интефейсом USB. Это может быть удобно, например при использовании MP3-плеера, цифровой камеры, телефона и др. устройств, когда при подключении их к компьютеру Вы увидите обычный USB-диск. Полученные образы имеют расширение .ima или .imz. Программа очень быстро работает, имеет понятный и простой интерфейс, и пригодится всем тем, кто любит пользоваться своим Flash в виде обычного накопителя.

Что нового в USB Image Tool 1.74?
  • исправлены ошибки
Скриншоты USB Image Tool:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)12 / 8 673
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
 Вирусов нет в USB Image Tool 1.72 (22 Декабрь 2015)
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Отзывы о программе USB Image Tool

Евгений про USB Image Tool 1.72 [20-07-2016]

Не загружается. В WinXP Pro SP3 при загрузке вылетает с сообщением "Ошибка инициализации приложения"
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