FreeMove для Windows

FreeMove 2.1.0

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Описание FreeMove 2.1.0Описание   Скачать FreeMove 2.1.0СКАЧАТЬ (771 Кб) Скриншоты FreeMove 2.1.0Скриншоты (2)   Статистика FreeMove 2.1.0Статистика   Отзывы о FreeMove 2.1.0Отзывы (0)  
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FreeMove - простая и бесплатная утилита, которая поможет быстро и безопасно перенести каталог с программой или игрой без переустановки с одного диска на другой.

Можно использовать программу для перемещения программ, установленных по умолчанию на C:\, на другой диск, чтобы сэкономить место на основном диске.

Как это работает:

  1. указываем расположение папки, которую хотим перенести на другой диск;
  2. задаем новое местоположение нашего каталога;
  3. файлы переносятся на новое место;
  4. создается символическая ссылка (симлинк), после чего любая программа, пытающаяся получить доступ к файлу в старом месте, будет автоматически перенаправлена на новое месторасположение.

Программа может быть установлена как стандартным образом, так и использоваться в виде портативной версии на любых съемных носителях.

FreeMove
FreeMove
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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Отзывы о программе FreeMove

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