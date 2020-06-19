FreeMove - простая и бесплатная утилита, которая поможет быстро и безопасно перенести каталог с программой или игрой без переустановки с одного диска на другой.

Можно использовать программу для перемещения программ, установленных по умолчанию на C:\, на другой диск, чтобы сэкономить место на основном диске.

Как это работает:

указываем расположение папки, которую хотим перенести на другой диск; задаем новое местоположение нашего каталога; файлы переносятся на новое место; создается символическая ссылка (симлинк), после чего любая программа, пытающаяся получить доступ к файлу в старом месте, будет автоматически перенаправлена на новое месторасположение.

Программа может быть установлена как стандартным образом, так и использоваться в виде портативной версии на любых съемных носителях.