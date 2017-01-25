Справочник заболеваний – подробное описание болезней, включая описание, симптомы и рекомендуемые методы лечения. Поиск в приложении можно осуществлять как стандартным способом, так и голосовым.

В описании болезней вы также встретите такую информацию: причины возникновения, симптомы, диагностика, лечение, опасность, группа риска, профилактика. Приложение будет полезно студентам медицинских вузов, врачам и людям, интересующимся здоровьем.

Будьте внимательны: информация в справочнике не заменит консультацию у врача и помните, что самолечение может быть опасно для здоровья.