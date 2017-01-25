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Справочник заболеваний для Android

Справочник заболеваний 2.0.5 для Android

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Описание Справочник заболеваний 2.0.5 для AndroidОписание   Скачать Справочник заболеваний 2.0.5 для AndroidСКАЧАТЬ (8,65 Мб) Скриншоты Справочник заболеваний 2.0.5 для AndroidСкриншоты (3)   Статистика Справочник заболеваний 2.0.5 для AndroidСтатистика   Отзывы о Справочник заболеваний 2.0.5 для AndroidОтзывы (2)  
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Справочник заболеваний – подробное описание болезней, включая описание, симптомы и рекомендуемые методы лечения. Поиск в приложении можно осуществлять как стандартным способом, так и голосовым.

В описании болезней вы также встретите такую информацию: причины возникновения, симптомы, диагностика, лечение, опасность, группа риска, профилактика. Приложение будет полезно студентам медицинских вузов, врачам и людям, интересующимся здоровьем.

Будьте внимательны: информация в справочнике не заменит консультацию у врача и помните, что самолечение может быть опасно для здоровья. 

Что нового в Справочник заболеваний 2.0.5 для Android?
  • Добавлены новые описания болезней.
Скриншоты Справочник заболеваний:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 3 003
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМедицина - Здоровье

Отзывы о программе Справочник заболеваний

Роман про Справочник заболеваний (Free) 1.10.2 для Android [13-02-2016]

Отличная прога , спасибо
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А про Справочник заболеваний (Free) 1.9 для Android [14-12-2015]

Не запускается!!
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