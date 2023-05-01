Complete Anatomy для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2023 9.2.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|3D4Medical from Elsevier
|Категория:
|Медицина
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|96,39 Мб
Complete Anatomy - погружение в 3D анатомию с послойной визуализацией человеческого тела, включая детальные модели мышечной, артериальной, венозной, лимфатической, нервной, дыхательной, пищеварительной, эндокринной и целостной систем.
При открытии приложения пользователя встречает персональный вводный гид. Приложение дает полное представление о человеческом теле, включая скелет, мышечную, артериальную и кожную системы. Главное окно приложения, называемое Hub, предоставляет доступ к таким разделам, как Atlas, Content, Videos, Courses, Store и Models.
В разделе Модели пользователи могут выбрать модель всего тела, мужского или женского, или выбрать определенные части тела, такие как голова и шея, спина или живот. Добавление новых слоев к модели позволяет проводить более глубокое исследование. Слои включают мышечный слой, артериальный, венозный, лимфатический, нервный, дыхательный, пищеварительный, эндокринный или кожный слой.
Приложение также позволяет манипулировать моделью: пользователь может поворачивать ее, увеличивать или уменьшать масштаб, а также сбрасывать вид с помощью кнопки Home. Кроме того, при выборе конкретной мышцы или кости можно затемнить другие соединения или слои при визуализации.
В дополнение к подробным 3D-моделям, Complete Anatomy предлагает широкий спектр уроков, видео и курсов по анатомии. Они дают дополнительные знания и представление о человеческом теле.
В окне настроек пользователи могут включить автосинхронизацию, выбрать цветовую схему, выбрать полное 3D вращение, изменить порядок отображаемой информации и многое другое.
Complete Anatomy - это впечатляющее приложение, которое обеспечивает уникальный интерактивный опыт обучения. Его обширные возможности делают его бесценным ресурсом для студентов-медиков, профессионалов и всех, кто заинтересован в изучении человеческого тела.
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