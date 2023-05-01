Complete Anatomy для Android

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2023 9.2.0 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Медицина
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:96,39 Мб
Complete Anatomy скриншот № 1
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Complete Anatomy скриншот № 3
Complete Anatomy скриншот № 4

Complete Anatomy - погружение в 3D анатомию с послойной визуализацией человеческого тела, включая детальные модели мышечной, артериальной, венозной, лимфатической, нервной, дыхательной, пищеварительной, эндокринной и целостной систем.

При открытии приложения пользователя встречает персональный вводный гид. Приложение дает полное представление о человеческом теле, включая скелет, мышечную, артериальную и кожную системы. Главное окно приложения, называемое Hub, предоставляет доступ к таким разделам, как Atlas, Content, Videos, Courses, Store и Models.

В разделе Модели пользователи могут выбрать модель всего тела, мужского или женского, или выбрать определенные части тела, такие как голова и шея, спина или живот. Добавление новых слоев к модели позволяет проводить более глубокое исследование. Слои включают мышечный слой, артериальный, венозный, лимфатический, нервный, дыхательный, пищеварительный, эндокринный или кожный слой.

Приложение также позволяет манипулировать моделью: пользователь может поворачивать ее, увеличивать или уменьшать масштаб, а также сбрасывать вид с помощью кнопки Home. Кроме того, при выборе конкретной мышцы или кости можно затемнить другие соединения или слои при визуализации.

В дополнение к подробным 3D-моделям, Complete Anatomy предлагает широкий спектр уроков, видео и курсов по анатомии. Они дают дополнительные знания и представление о человеческом теле.

В окне настроек пользователи могут включить автосинхронизацию, выбрать цветовую схему, выбрать полное 3D вращение, изменить порядок отображаемой информации и многое другое.

Complete Anatomy - это впечатляющее приложение, которое обеспечивает уникальный интерактивный опыт обучения. Его обширные возможности делают его бесценным ресурсом для студентов-медиков, профессионалов и всех, кто заинтересован в изучении человеческого тела.

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