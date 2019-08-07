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Анатомический Атлас человека 3D 2.0.0 для Android
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Анатомический Атлас человека 3D - полезное приложение для студентов-медиков, врачей, физиотерапевтов, медработников, медсестер, спортивных инструкторов и вообще всех, кто заинтересован в углублении своих знаний в области анатомии человека, с помощью которого можно изучать анатомию человека простым и интерактивным способом.
Приложение позволяет наблюдать за любой анатомической структурой под любым углом, а анатомические 3D-модели особенно детализированы и имеют текстуры с разрешением до 4000 пикселей. Разделение по регионам и предопределенные виды облегчают исследование и изучение отдельных частей или групп систем и взаимоотношений между различными органами.
Представлены анатомические 3D-модели костно-мышечной системы, сердечно-сосудистой, нервной, дыхательной, пищеварительной, мочеполовой, эндокринной и лимфатической систем, а также глаза и уха.
Ключевые особенности:
- Каждую модель можно поворачивать и масштабировать в 3D.
- Фильтр, чтобы скрыть или отобразить каждую систему.
- Функция «Поиск», чтобы легко найти каждую анатомическую часть.
- Возможность скрыть или изолировать каждую модель.
- «Умное» вращение, которое автоматически перемещает центр вращения.
- Функция прозрачности.
- Визуализация мышц по уровням слоев от поверхностных до самых глубоких.
- Показать/скрыть интерфейс (очень полезно для маленьких экранов).
- Описание мышц: происхождение, место крепления, иннервация и функция (в настоящее время только на английском языке).
- Анатомические термины и пользовательский интерфейс доступны на 11 языках.
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