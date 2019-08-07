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Анатомический Атлас человека 3D для Android

Анатомический Атлас человека 3D 2.0.0 для Android

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Описание Анатомический Атлас человека 3D 2.0.0 для AndroidОписание   Скачать Анатомический Атлас человека 3D 2.0.0 для AndroidСКАЧАТЬ (40 Мб) Скриншоты Анатомический Атлас человека 3D 2.0.0 для AndroidСкриншоты (9)   Статистика Анатомический Атлас человека 3D 2.0.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Анатомический Атлас человека 3D 2.0.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Анатомический Атлас человека 3D - полезное приложение для студентов-медиков, врачей, физиотерапевтов, медработников, медсестер, спортивных инструкторов и вообще всех, кто заинтересован в углублении своих знаний в области анатомии человека, с помощью которого можно изучать анатомию человека простым и интерактивным способом.

Приложение позволяет наблюдать за любой анатомической структурой под любым углом, а анатомические 3D-модели особенно детализированы и имеют текстуры с разрешением до 4000 пикселей. Разделение по регионам и предопределенные виды облегчают исследование и изучение отдельных частей или групп систем и взаимоотношений между различными органами.

Представлены анатомические 3D-модели костно-мышечной системы, сердечно-сосудистой, нервной, дыхательной, пищеварительной, мочеполовой, эндокринной и лимфатической систем, а также глаза и уха.

Ключевые особенности:

  • Каждую модель можно поворачивать и масштабировать в 3D.
  • Фильтр, чтобы скрыть или отобразить каждую систему.
  • Функция «Поиск», чтобы легко найти каждую анатомическую часть.
  • Возможность скрыть или изолировать каждую модель.
  • «Умное» вращение, которое автоматически перемещает центр вращения.
  • Функция прозрачности.
  • Визуализация мышц по уровням слоев от поверхностных до самых глубоких.
  • Показать/скрыть интерфейс (очень полезно для маленьких экранов).
  • Описание мышц: происхождение, место крепления, иннервация и функция (в настоящее время только на английском языке).
  • Анатомические термины и пользовательский интерфейс доступны на 11 языках.
Анатомический Атлас человека 3D
Анатомический Атлас человека 3D
Анатомический Атлас человека 3D
Анатомический Атлас человека 3D
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМедицина
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Отзывы о программе Анатомический Атлас человека 3D

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