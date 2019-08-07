Анатомический Атлас человека 3D - полезное приложение для студентов-медиков, врачей, физиотерапевтов, медработников, медсестер, спортивных инструкторов и вообще всех, кто заинтересован в углублении своих знаний в области анатомии человека, с помощью которого можно изучать анатомию человека простым и интерактивным способом.

Приложение позволяет наблюдать за любой анатомической структурой под любым углом, а анатомические 3D-модели особенно детализированы и имеют текстуры с разрешением до 4000 пикселей. Разделение по регионам и предопределенные виды облегчают исследование и изучение отдельных частей или групп систем и взаимоотношений между различными органами.

Представлены анатомические 3D-модели костно-мышечной системы, сердечно-сосудистой, нервной, дыхательной, пищеварительной, мочеполовой, эндокринной и лимфатической систем, а также глаза и уха.

Ключевые особенности: