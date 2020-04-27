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Калькулятор беременности для Android

Калькулятор беременности 1.91 для Android

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Описание Калькулятор беременности 1.91 для AndroidОписание   Скачать Калькулятор беременности 1.91 для AndroidСКАЧАТЬ (6,18 Мб) Скриншоты Калькулятор беременности 1.91 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Калькулятор беременности 1.91 для AndroidСтатистика   Отзывы о Калькулятор беременности 1.91 для AndroidОтзывы (0)  
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Калькулятор беременности - полезное приложение для Android, которое включает в себя калькулятор, календарь беременности и обратный отсчёт до даты родов. Программа предоставляет такую информацию, как:

  • информацию и иллюстрации для каждой недели беременности.
  • обратный отсчёт до даты родов (дни, часы, минуты, секунды).
  • среднюю частоту сердечных сокращений плода с визуализацией, соответствующей частоте (с 5-й недели).
  • средний вес плода (вычисляется каждую секунду с 9-й недели).
  • средний рост плода (вычисляется каждую секунду с 9-й недели).
  • предполагаемую дату родов.
  • дату зачатия.
  • первый день последнего менструального цикла (ПМЦ).
  • даты УЗИ воротниковой зоны.
  • даты тестов на пороки развития.
  • даты УЗИ анатомии плода.
  • даты 2-х часового теста на толерантность к глюкозе.
  • дату профилактики резус-конфликта.
  • визуальный прогресс беременности.
  • гестационный возраст, текущий триместр.

В настройках можно менять тёмную и светлую цветовые схемы.

Что нового в Калькулятор беременности 1.91 для Android?
  • Исправлена ошибка при запуске, связанная с одной из рекламных сетей
Калькулятор беременности
Калькулятор беременности
Калькулятор беременности
Калькулятор беременности
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 2 140
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМедицина - Здоровье
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Отзывы о программе Калькулятор беременности

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