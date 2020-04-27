Калькулятор беременности

Анатомический Атлас человека 3D 2.0.0 для Android
Обучающее мобильное приложение для Андроид, которое позволяет изучать анатомию человека простым и интерактивным способом. Присутствуют анатомические 3D-модели всех
AgileMedSearch 1.4.0 для Android
AgileMedSearch - приложение для Android, позволяющее искать информацию в онлайновой базе данных PubMed. База данных PubMed представляет собой собрание медицинских
Nursing Spectrum Drug Handbook 5th Edition 1.7.54 для Android
Nursing Spectrum Drug Handbook 5th Edition - справочник, предназначенный для медицинский сестер, с описанием более 3000 брендовых и более 1000 непатентованных
Справочник заболеваний 2.0.6 для Android
Справочник заболеваний – подробное описание большого количества заболеваний, включая подробное описание, лечение, симптомы и т.д. Справочник составлен специалистами
Справочник лекарств 1.0.3 для Android
Справочник лекарств - приложение для Android, которое представляет собой простой в использовании справочник лекарств с огромным количеством препаратов, содержащий
Clinician's Pocket Drug Reference 2011 2.2.70 для Android
Clinician's Pocket Drug Reference 2011 - краткий справочник, содержащий информацию о примерно 1000 лекарственных препаратах. Имеется информация о составе, способах