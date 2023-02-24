Anatomy Learning - полностью трехмерное приложение для изучения анатомии человека, построенное на передовом интерактивном 3D-сенсорном интерфейсе. Позволяет подробно изучить связки, суставы, мускулатуру, кровообращение (артерии, вены и сердце), костную массу, центральную нервную систему, периферическую нервную систему, органы чувств, дыхательную систему, пищеварительную систему, мочевую систему, а также репродуктивную систему ( как мужская, так и женская).

Особенности Anatomy Learning: