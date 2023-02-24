Anatomy Learning для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.1.374 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Медицина
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:148,31 Мб
Anatomy Learning скриншот № 2
Anatomy Learning скриншот № 3
Anatomy Learning скриншот № 4

Anatomy Learning - полностью трехмерное приложение для изучения анатомии человека, построенное на передовом интерактивном 3D-сенсорном интерфейсе. Позволяет подробно изучить связки, суставы, мускулатуру, кровообращение (артерии, вены и сердце), костную массу, центральную нервную систему, периферическую нервную систему, органы чувств, дыхательную систему, пищеварительную систему, мочевую систему, а также репродуктивную систему ( как мужская, так и женская).

Особенности Anatomy Learning:

  • Возможность поворачивать модели на любые углы и увеличивать и уменьшать масштаб.
  • Возможность удалить структуры на поверхности, чтобы раскрыть анатомические структуры под ними.
  • Наличие 3D викторин, чтобы проверить свои знания.
  • Включение/выключение различных систем анатомии.
  • Доступны как мужские, так и женские репродуктивные системы.
  • Поддержка испанского, французского, немецкого, польского, русского, португальского, китайского и японского языков.
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