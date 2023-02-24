Anatomy Learning для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.1.374 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|3D Medical OU
|Категория:
|Медицина
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|148,31 Мб
Anatomy Learning - полностью трехмерное приложение для изучения анатомии человека, построенное на передовом интерактивном 3D-сенсорном интерфейсе. Позволяет подробно изучить связки, суставы, мускулатуру, кровообращение (артерии, вены и сердце), костную массу, центральную нервную систему, периферическую нервную систему, органы чувств, дыхательную систему, пищеварительную систему, мочевую систему, а также репродуктивную систему ( как мужская, так и женская).
Особенности Anatomy Learning:
- Возможность поворачивать модели на любые углы и увеличивать и уменьшать масштаб.
- Возможность удалить структуры на поверхности, чтобы раскрыть анатомические структуры под ними.
- Наличие 3D викторин, чтобы проверить свои знания.
- Включение/выключение различных систем анатомии.
- Доступны как мужские, так и женские репродуктивные системы.
- Поддержка испанского, французского, немецкого, польского, русского, португальского, китайского и японского языков.
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