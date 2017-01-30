IceCream Screen Recorder для Windows

IceCream Screen Recorder 4.60

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Описание IceCream Screen Recorder 4.60Описание   Скачать IceCream Screen Recorder 4.60СКАЧАТЬ (48,99 Мб) Скриншоты IceCream Screen Recorder 4.60Скриншоты (5)   Статистика IceCream Screen Recorder 4.60Статистика   Отзывы о IceCream Screen Recorder 4.60Отзывы (14)  
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4.13 из 5, всего оценок - 26
  • Рейтинг программы - 4.13 из 5
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Icecream Screen Recorder - бесплатная программа для создания скриншотов и записи видео с экрана компьютера. Позволяет делать скриншоты как всего окна, так и выбранной области, а также записывать любые процессы, происходящие на экране монитора, и использовать их для создания видеоинструкций, записи игрового процесса, захватывания потокового видео и многих других целей. Имеет простой и удобный интерфейс.

Возможности программы:

  • Выбор зоны для создания видео или скриншота прямо на экране компьютера одним кликом.
  • Позволяет спрятать ярлыки рабочего стола, записывать или скрывать передвижения курсора, выделять его для записи видеоинструкций, отключить скринсейвер, обозначить максимально допустимый размер выходного файла и т.д.
  • Панель рисования с широким набором инструментов.
  • История. Быстрый доступ ко всем записанным видео с экрана или созданным скриншотам.
  • Настройка громкости микрофона и системных звуков.
  • Сохранение скриншота в буфер обмена для посылки по Skype или e-mail.
  • Скриншот в URL. Отправка скриншота на сервер Icecream Apps для получения короткой ссылки.
  • Поддержка "горячих клавиш".
Что нового в IceCream Screen Recorder 4.60?
Улучшения безопасности
Скриншоты IceCream Screen Recorder:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista
Интерфейс Английский, Русский, Украинскийвсе языки
Закачек (сегодня/всего)12 / 14 761
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВидео захват - Захват экрана

Отзывы о программе IceCream Screen Recorder

Zjuka про IceCream Screen Recorder 3.0 [14-01-2016]

Ошибка в перечне ОС - включена Windows XP. Сайт разработчика и сама инсталляция говорят, что - нет.
1 | | Ответить

Михаил про IceCream Screen Recorder 2.25 [18-09-2015]

Вот сыровата прога - в настройки из трея не войти , файл на выходе - слайдшоу с микропаузами
и звук булькает - печалька короче :-(..
1 | 4 | Ответить

Валерий про IceCream Screen Recorder 2.2 [14-08-2015]

Программа неплохая, но в бесплатной версии сплошные ограничения, запись не более 10 мин + записывает только в матроске. А версия PRO записывает как AVI, MP4, MKV, но стоит почти 30$.Мне кажется дороговато для такой прожки.
| 3 | Ответить

Яна про IceCream Screen Recorder 2.1 [30-07-2015]

Так себе. Качество звука не очень.
| 4 | Ответить

Alex001 про IceCream Screen Recorder 1.45 [28-05-2015]

Не понравилось, инсталлятор большого размера, качество звука плохое. Лучше использовать оCam.
| 6 | Ответить

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