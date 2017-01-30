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4.13 из 5, всего оценок - 26 Рейтинг программы - 4.13 из 5

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5 Icecream Screen Recorder - бесплатная программа для создания скриншотов и записи видео с экрана компьютера. Позволяет делать скриншоты как всего окна, так и выбранной области, а также записывать любые процессы, происходящие на экране монитора, и использовать их для создания видеоинструкций, записи игрового процесса, захватывания потокового видео и многих других целей. Имеет простой и удобный интерфейс. Возможности программы: Выбор зоны для создания видео или скриншота прямо на экране компьютера одним кликом.

Позволяет спрятать ярлыки рабочего стола, записывать или скрывать передвижения курсора, выделять его для записи видеоинструкций, отключить скринсейвер, обозначить максимально допустимый размер выходного файла и т.д.

Панель рисования с широким набором инструментов.

История. Быстрый доступ ко всем записанным видео с экрана или созданным скриншотам.

Настройка громкости микрофона и системных звуков.

Сохранение скриншота в буфер обмена для посылки по Skype или e-mail.

Скриншот в URL. Отправка скриншота на сервер Icecream Apps для получения короткой ссылки.

Поддержка "горячих клавиш". Что нового в IceCream Screen Recorder 4.60?

Улучшения безопасности