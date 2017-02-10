Программы для iOS » Утилиты » Удаленное управление » Microsoft Remote Desktop 8.1.28 для iPhone, iPad
Microsoft Remote Desktop для iOS

Microsoft Remote Desktop 8.1.28 для iPhone, iPad

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Microsoft Remote Desktop 8.1.28 для iPhone, iPadОписание   Скачать Microsoft Remote Desktop 8.1.28 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (29.2 Мб) Скриншоты Microsoft Remote Desktop 8.1.28 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика Microsoft Remote Desktop 8.1.28 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Microsoft Remote Desktop 8.1.28 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
Оцените программу!
4.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Microsoft Remote Desktop - весьма удобное приложение от Microsoft, позволяющее удаленно управлять рабочим столом компьютера с операционной системой Windows посредством мобильного iOS-устройства. Соединение с Вашим ПК достаточно качественное, т.к. доступ к ресурсам осуществляется через систему удаленных рабочих столов. Безопасность и конфиденциальность обеспечивается использованием сетевого метода аутентификации.

Отдельно стоит отметить грамотно продуманное сенсорное управление и высокое качество видео и звука благодаря сжатию трафика. Одним словом, Microsoft Remote Desktop позволит управлять Вашим основным компьютером практически в любом месте, где есть интернет, что очень удобно.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Microsoft Remote Desktop:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 659
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУдаленное управление

Отзывы о программе Microsoft Remote Desktop

Admin

Отзывов о программе Microsoft Remote Desktop 8.1.28 для iPhone, iPad пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
скачать Adguard
     
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
Наш выбор

Ivideon

ICQ Mobile

Uber

World of Tanks Blitz

Temple Run 2

AccuWeather.com

TeamViewer

Skype

Color Splash for iPad

iPay

Opera Mini

123D Sculpt

Jelly Defense

Enigmo 2

Sprinkle: Water splashing fire fighting fun!

My Clinic

Vault Breaker

Virtual Zippo Lighter

myLite Flashlight

Cordy

 
 