Microsoft Remote Desktop - весьма удобное приложение от Microsoft, позволяющее удаленно управлять рабочим столом компьютера с операционной системой Windows посредством мобильного iOS-устройства. Соединение с Вашим ПК достаточно качественное, т.к. доступ к ресурсам осуществляется через систему удаленных рабочих столов. Безопасность и конфиденциальность обеспечивается использованием сетевого метода аутентификации.
Отдельно стоит отметить грамотно продуманное сенсорное управление и высокое качество видео и звука благодаря сжатию трафика. Одним словом, Microsoft Remote Desktop позволит управлять Вашим основным компьютером практически в любом месте, где есть интернет, что очень удобно.
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app