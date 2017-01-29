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Active UNDELETE 11.0 Professional
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Active UNDELETE - эффективная и легкая в использовании программа для восстановления данных с удаленных или поврежденных файлов и разделов диска.
Особенности программы:
- Создает образ диска для сохранения восстановленных данных
- Записывает данные на CD/DVD
- Восстановление удаленных файлов и папок
- Сканирование удаленных разделов
- Сканирование файлов по их сигнатурам
- Восстановление разделов
- Восстанавливает данные с поврежденных RAID, редактирует содержимое диска с помощью специальной программы Hex Editor
- Используя модуль Диспетчер раздела, можно выполнять основные операции над разделами, такие как создание, форматирование и удаление
- Редактирование с Disk Editor
- Предварительный просмотр удаленных файлов перед их восстановлением.
- Органайзер файлов.Используется для открытия файлов выбранного расширения, просмотра данных, содержащихся в файле, создания структуры папок, перемещения / копирования файлов.
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|Что нового в Active UNDELETE 11.0 Professional?
- Различные улучшения и общие улучшения функциональности
|Скриншоты Active UNDELETE:
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Отзывы о программе Active UNDELETE
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