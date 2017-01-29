Active UNDELETE для Windows

Active UNDELETE 11.0 Professional

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Описание Active UNDELETE 11.0 ProfessionalОписание   Скачать Active UNDELETE 11.0 ProfessionalСКАЧАТЬ (24,87 Мб) Скриншоты Active UNDELETE 11.0 ProfessionalСкриншоты (10)   Статистика Active UNDELETE 11.0 ProfessionalСтатистика   Отзывы о Active UNDELETE 11.0 ProfessionalОтзывы (0)  
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Active UNDELETE - эффективная и легкая в использовании программа для восстановления данных с удаленных или поврежденных файлов и разделов диска.

Особенности программы:

  • Создает образ диска для сохранения восстановленных данных
  • Записывает данные на CD/DVD
  • Восстановление удаленных файлов и папок
  • Сканирование удаленных разделов
  • Сканирование файлов по их сигнатурам
  • Восстановление разделов
  • Восстанавливает данные с поврежденных RAID, редактирует содержимое диска с помощью специальной программы Hex Editor
  • Используя модуль Диспетчер раздела, можно выполнять основные операции над разделами, такие как создание, форматирование и удаление
  • Редактирование с Disk Editor
  • Предварительный просмотр удаленных файлов перед их восстановлением.
  • Органайзер файлов.Используется для открытия файлов выбранного расширения, просмотра данных, содержащихся в файле, создания структуры папок, перемещения / копирования файлов.
Что нового в Active UNDELETE 11.0 Professional?
  • Различные улучшения и общие улучшения функциональности
Скриншоты Active UNDELETE:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $44.95
Ограничение в работе программыМожет восстановить удаленные файлы размером менее 64 КБ
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)3 / 2 852
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВосстановление данных
 Вирусов нет в Active UNDELETE 9.5.59 ( 3 Сентябрь 2014)

Отзывы о программе Active UNDELETE

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