Active UNDELETE 11.0 Professional Описание СКАЧАТЬ ( 24,87 Мб) Скриншоты (10) Статистика Отзывы (0) Оцените программу!

5.00 из 5, всего оценок - 1 Рейтинг программы - 5.00 из 5

1

2

3

4

5 Active UNDELETE - эффективная и легкая в использовании программа для восстановления данных с удаленных или поврежденных файлов и разделов диска. Особенности программы: Создает образ диска для сохранения восстановленных данных

Записывает данные на CD/DVD

Восстановление удаленных файлов и папок

Сканирование удаленных разделов

Сканирование файлов по их сигнатурам

Восстановление разделов

Восстанавливает данные с поврежденных RAID, редактирует содержимое диска с помощью специальной программы Hex Editor

Используя модуль Диспетчер раздела, можно выполнять основные операции над разделами, такие как создание, форматирование и удаление

Редактирование с Disk Editor

Предварительный просмотр удаленных файлов перед их восстановлением.

Органайзер файлов.Используется для открытия файлов выбранного расширения, просмотра данных, содержащихся в файле, создания структуры папок, перемещения / копирования файлов. Что нового в Active UNDELETE 11.0 Professional?

Различные улучшения и общие улучшения функциональности Скриншоты Active UNDELETE: Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $44.95 Ограничение в работе программы Может восстановить удаленные файлы размером менее 64 КБ Операционка Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP Интерфейс Английский Закачек (сегодня/всего) 3 / 2 852 Разработчик LSoft Technologies Inc Последнее обновление 29.01.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Восстановление данных Отзывы о программе Active UNDELETE Admin Отзывов о программе Active UNDELETE 11.0 Professional пока нет, можете добавить... Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости