Twitter - адаптированная под iOS-устройства версия одной из самых популярных социальных сетей в мире. Здесь для Вас подготовлены разнообразные возможности для наилучшего выражения своих эмоций, общения с друзьями и близкими людьми, получения всесторонней информации и многое другое.
Подписываетесь на интересные новостные ленты, обсуждайте в режиме реального времени волнующие Вас вопросы, расскажите о себе миру с помощью фотографий, видео или комментариев.
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes. В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app