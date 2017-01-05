Скачать Яндекс.Браузер
Twitter для iOS

Twitter 6.69 для iPhone, iPad

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Twitter 6.69 для iPhone, iPadОписание   Скачать Twitter 6.69 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (180 Мб) Скриншоты Twitter 6.69 для iPhone, iPadСкриншоты (4)   Статистика Twitter 6.69 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Twitter 6.69 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
Оцените программу!
3.75 из 5, всего оценок - 4
  • Рейтинг программы - 3.75 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Twitter - адаптированная под iOS-устройства версия одной из самых популярных социальных сетей в мире. Здесь для Вас подготовлены разнообразные возможности для наилучшего выражения своих эмоций, общения с друзьями и близкими людьми, получения всесторонней информации и многое другое.

Подписываетесь на интересные новостные ленты, обсуждайте в режиме реального времени волнующие Вас вопросы, расскажите о себе миру с помощью фотографий, видео или комментариев.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Twitter:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)8 / 2 493
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыICQ, чаты, пейджеры - другое

Отзывы о программе Twitter

Admin

Отзывов о программе Twitter 6.69 для iPhone, iPad пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
скачать Adguard
     
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Macintosh
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
Windows Mobile
 
Наш выбор

Temple Run 2

AccuWeather.com

TeamViewer

World of Tanks Blitz

ICQ Mobile

Skype

Ivideon

Color Splash for iPad

iPay

Opera Mini

123D Sculpt

Jelly Defense

Enigmo 2

Sprinkle: Water splashing fire fighting fun!

My Clinic

Vault Breaker

Virtual Zippo Lighter

myLite Flashlight

Cordy

Fliq Notes

 
 