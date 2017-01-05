Twitter - адаптированная под iOS-устройства версия одной из самых популярных социальных сетей в мире. Здесь для Вас подготовлены разнообразные возможности для наилучшего выражения своих эмоций, общения с друзьями и близкими людьми, получения всесторонней информации и многое другое.

Подписываетесь на интересные новостные ленты, обсуждайте в режиме реального времени волнующие Вас вопросы, расскажите о себе миру с помощью фотографий, видео или комментариев.