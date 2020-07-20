Twitter для Android

Twitter 7.93.4 для Android

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Описание Twitter 7.93.4 для AndroidОписание   Скачать Twitter 7.93.4 для AndroidСКАЧАТЬ (31,27 Мб) Скриншоты Twitter 7.93.4 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Twitter 7.93.4 для AndroidСтатистика   Отзывы о Twitter 7.93.4 для AndroidОтзывы (0)  
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3.00 из 5, всего оценок - 2
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Twitter – мобильный официальный клиент одного из самых популярных сервисов для обмена короткими текстовыми сообщениями (твитами). Присутствует возможность прикреплять к сообщениям изображения, видео и ссылки на другие интернет-ресурсы, просматривать профили других пользователей, читать их твиты и публиковать их в своей ленте. Что бы объединить сообщения разных пользователей, используются хэштеги. У твитов существует ограничение в 140 символов.

Подписывайтесь не только на своих знакомых, но и на звезд шоу-бизнеса, ведущие мировые СМИ, популярных блогеров и политиков. Узнавайте самые последние новости из первых рук и будьте в курсе происходящего по всему миру. 

Что нового в Twitter 7.93.4 для Android?
  • Встречайте новый темный режим. Теперь в нем есть два варианта на выбор: «Ночь» и «Сумерки», а также настройки автоматического включения и выключения!
Twitter
Twitter
Twitter
Twitter
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 4 048
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБлоги, социальные сети
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Отзывы о программе Twitter

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Отзывов о программе Twitter 7.93.4 для Android пока нет, можете добавить...

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