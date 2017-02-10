Wings 3D - отличный бесплатный 3D-редактор с интуитивно понятным интерфейсом и достаточно разнообразным функционалом для моделирования объемных фигур.
Этому редактору конечно далеко до возможностей популярнейшего 3ds Max, однако, в арсенале программы имеются такие функции как работа со стандартными 3D-моделями, векторные операции, режим Tweak Mode, поддержка освещения, материалов и многое другое, что несомненно привлечет внимание как новичков конструирования, так и более опытных модельеров. Кроме того, возможен импорт и экспорт фигур форматов 3D Studio (.3ds) и Adobe Illustrator (.ai), так что готовая работа может использована и в сторонних программных приложениях.