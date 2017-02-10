Wings 3D для Windows

Wings 3D 2.1.5

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Описание Wings 3D 2.1.5Описание   Скачать Wings 3D 2.1.5СКАЧАТЬ (18,04 Мб) Скриншоты Wings 3D 2.1.5Скриншоты (6)   Статистика Wings 3D 2.1.5Статистика   Отзывы о Wings 3D 2.1.5Отзывы (3)  
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5.00 из 5, всего оценок - 5
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Wings 3D - отличный бесплатный 3D-редактор с интуитивно понятным интерфейсом и достаточно разнообразным функционалом для моделирования объемных фигур.

Этому редактору конечно далеко до возможностей популярнейшего 3ds Max, однако, в арсенале программы имеются такие функции как работа со стандартными 3D-моделями, векторные операции, режим Tweak Mode, поддержка освещения, материалов и многое другое, что несомненно привлечет внимание как новичков конструирования, так и более опытных модельеров. Кроме того, возможен импорт и экспорт фигур форматов 3D Studio (.3ds) и Adobe Illustrator (.ai), так что готовая работа может использована и в сторонних программных приложениях.

Скриншоты Wings 3D:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)6 / 3 144
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программы3D
 Вирусов нет в Wings 3D 1.5.3 ( 7 Октябрь 2014)

Отзывы о программе Wings 3D

Mahatma про Wings 3D 2.1 [09-02-2017]

Не запускается потому что нужно указывать путь при установке только в английской транслитерации, да и так самая глючная программа которую встречал, вылетает постоянно ...
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Wings 3D про Wings 3D 2.0 [15-01-2016]

Проблема Решена!
Когда то пользовался прогой. Очень удобная и простая. Решил возобновить познания в 3д как художник. Две последние версии пробовал и не запускаются.
нашел решение в старых :)
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Илья про Wings 3D 2.0 [10-12-2015]

Огромное спасибо разработчикам за Wings3D 2.0 вот только не запускается как и 1.5
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