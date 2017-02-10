Wings 3D 2.1.5 Описание СКАЧАТЬ ( 18,04 Мб) Скриншоты (6) Статистика Отзывы (3) Оцените программу!

5.00 из 5, всего оценок - 5 Рейтинг программы - 5.00 из 5

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5 Wings 3D - отличный бесплатный 3D-редактор с интуитивно понятным интерфейсом и достаточно разнообразным функционалом для моделирования объемных фигур. Этому редактору конечно далеко до возможностей популярнейшего 3ds Max, однако, в арсенале программы имеются такие функции как работа со стандартными 3D-моделями, векторные операции, режим Tweak Mode, поддержка освещения, материалов и многое другое, что несомненно привлечет внимание как новичков конструирования, так и более опытных модельеров. Кроме того, возможен импорт и экспорт фигур форматов 3D Studio (.3ds) и Adobe Illustrator (.ai), так что готовая работа может использована и в сторонних программных приложениях. Скриншоты Wings 3D: Статус программы Бесплатная Операционка Windows 7, Vista, XP Интерфейс Английский, Русский Закачек (сегодня/всего) 6 / 3 144 Разработчик wings3d.com Последнее обновление 10.02.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы 3D Отзывы о программе Wings 3D Mahatma Не запускается потому что нужно указывать путь при установке только в английской транслитерации, да и так самая глючная программа которую встречал, вылетает постоянно ...

| | Ответить Wings 3D Проблема Решена!

Когда то пользовался прогой. Очень удобная и простая. Решил возобновить познания в 3д как художник. Две последние версии пробовал и не запускаются.

нашел решение в старых :)

| 1 | Ответить Илья Огромное спасибо разработчикам за Wings3D 2.0 вот только не запускается как и 1.5

| | Ответить Читать все отзывы (3) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости