2nd Speech Center для Windows

2nd Speech Center 4.15.10.1202

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Описание 2nd Speech Center 4.15.10.1202Описание   Скачать 2nd Speech Center 4.15.10.1202СКАЧАТЬ (3,77 Мб) Скриншоты 2nd Speech Center 4.15.10.1202Скриншоты (6)   Статистика 2nd Speech Center 4.15.10.1202Статистика   Отзывы о 2nd Speech Center 4.15.10.1202Отзывы (4)  
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4.50 из 5, всего оценок - 14
  • Рейтинг программы - 4.50 из 5
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С помощью 2nd Speech Center текст можно слушать, а не читать с экрана, таким образом дать отдохнуть глазам. Текст произносится из буфера обмена. Есть возможность записать произносимый текст в mp3/wav. Рработает с файлами следующих форматов: .txt, .doc, .pdf, .eml, .rtf, .htm, .html.

Скриншоты 2nd Speech Center:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $39.95
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, 2000, 2003
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 16 487
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыТекст в речь

Отзывы о программе 2nd Speech Center

константин про 2nd Speech Center 3.10 [03-02-2017]

А зачем нужна такая прога , если не на русском????
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Борис про 2nd Speech Center 3.10 [21-05-2015]

Программа хорошая. Предназначена для стран находящихся на территориях бывшего СССР. Однако, по моему мнению, имеется в ней два существенных сюрприза. В триальной версии, она как не странно, не читает по русски, и интерфейс выполнен на англ.языке. Видимо создатель программы решил, что народы населяющие указанные территории, все как один разговаривают исключительно только на китайском, и русский язык им совершенно ни к чему.......Большое Вам спасибо.....
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Олег про 2nd Speech Center 3.10 [30-05-2007]

русский текст не читает и не конвертирует в mp3... обидно.
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парис про 2nd Speech Center [12-12-2004]

хм..а читает,слушать можно?или ужасно
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