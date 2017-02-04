С помощью 2nd Speech Center текст можно слушать, а не читать с экрана, таким образом дать отдохнуть глазам. Текст произносится из буфера обмена. Есть возможность записать произносимый текст в mp3/wav. Рработает с файлами следующих форматов: .txt, .doc, .pdf, .eml, .rtf, .htm, .html.
константин про 2nd Speech Center 3.10 [03-02-2017]
А зачем нужна такая прога , если не на русском???? | | Ответить
Борис про 2nd Speech Center 3.10 [21-05-2015]
Программа хорошая. Предназначена для стран находящихся на территориях бывшего СССР. Однако, по моему мнению, имеется в ней два существенных сюрприза. В триальной версии, она как не странно, не читает по русски, и интерфейс выполнен на англ.языке. Видимо создатель программы решил, что народы населяющие указанные территории, все как один разговаривают исключительно только на китайском, и русский язык им совершенно ни к чему.......Большое Вам спасибо..... | | Ответить
Олег про 2nd Speech Center 3.10 [30-05-2007]
русский текст не читает и не конвертирует в mp3... обидно. | | Ответить