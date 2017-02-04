Борис Программа хорошая. Предназначена для стран находящихся на территориях бывшего СССР. Однако, по моему мнению, имеется в ней два существенных сюрприза. В триальной версии, она как не странно, не читает по русски, и интерфейс выполнен на англ.языке. Видимо создатель программы решил, что народы населяющие указанные территории, все как один разговаривают исключительно только на китайском, и русский язык им совершенно ни к чему.......Большое Вам спасибо.....

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