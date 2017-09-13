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Mobi Калькулятор FREE для Android

Mobi Калькулятор FREE 1.3.21 для Android

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Описание Mobi Калькулятор FREE 1.3.21 для AndroidОписание   Скачать Mobi Калькулятор FREE 1.3.21 для AndroidСКАЧАТЬ (432 Кб) Скриншоты Mobi Калькулятор FREE 1.3.21 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Mobi Калькулятор FREE 1.3.21 для AndroidСтатистика   Отзывы о Mobi Калькулятор FREE 1.3.21 для AndroidОтзывы (0)  
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3.99 из 5, всего оценок - 108
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Mobi Калькулятор FREE - универсальный бесплатный калькулятор с функциями инженерного, который идеально подойдет как простых, так и для сложных расчетов.

Калькулятор умеет работать с полными выражениями, тригонометрическими и логарифмическими функциями, позволяет считать проценты, присутствует режим HEX/BIN/OCT, имеется два режима расчета времени, группировка цифр, история вычислений и широкие возможности по настройке.

Что нового в Mobi Калькулятор FREE 1.3.21 для Android?
  • Исправлен размер шрифта выражения
  • Исправлены и добавлены новые языки
  • Исправлена проверка лицензии в PRO-версии
  • Улучшена чувствительность кнопки МЕНЮ справа вверху
  • Возможность открывать меню через удержание кнопки […]
  • Много небольших улучшений и исправлений
Скриншоты Mobi Калькулятор FREE:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 1.x, 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)5 / 1 580
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыИнженерные
 Программа Mobi Калькулятор FREE отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе Mobi Калькулятор FREE

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