Mobi Калькулятор FREE - универсальный бесплатный калькулятор с функциями инженерного, который идеально подойдет как простых, так и для сложных расчетов.

Калькулятор умеет работать с полными выражениями, тригонометрическими и логарифмическими функциями, позволяет считать проценты, присутствует режим HEX/BIN/OCT, имеется два режима расчета времени, группировка цифр, история вычислений и широкие возможности по настройке.