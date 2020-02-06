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Графический Калькулятор для Android

Графический Калькулятор 4.14.159 для Android

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Описание Графический Калькулятор 4.14.159 для AndroidОписание   Скачать Графический Калькулятор 4.14.159 для AndroidСКАЧАТЬ (6,73 Мб) Скриншоты Графический Калькулятор 4.14.159 для AndroidСкриншоты (10)   Статистика Графический Калькулятор 4.14.159 для AndroidСтатистика   Отзывы о Графический Калькулятор 4.14.159 для AndroidОтзывы (1)  
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Графический Калькулятор - отличный инженерный графический калькулятор для Android-смартфонов и планшетов, который станет незаменимым помощником школьникам, студентам и всем, кому необходимо осуществлять громоздкие вычисления.

Приложение сочетает в себе функции мощного инженерного калькулятора с возможностью построения графиков. Присутствует возможность отображения промежуточных результатов вычислений, нахождения координат точек пересечения, корней функций, экстримов и точек перегиба.

Ключевые особенности программы Графический Калькулятор:

  • Вычисление простейших арифметических выражений.
  • Вычисление экспонент, логарифмов, тригонометрических, гиперболических и обратных функций.
  • Определение комплексных чисел, производных.
  • Процентный режим.
  • Возможность построения графиков нескольких функций.
  • Графики в полярных координатах.
  • Отслеживание значения функции и ее наклона.
  • Графики с прокруткой и масштабированием.
  • Возможность масштабирования.
  • Полноэкранные графики в альбомной ориентации.
  • Наличие таблицы функций.
  • Сохранение графиков в виде изображений.
  • Сохранение таблиц как CSV.
  • Наличие калькулятора дробей.
  • Вычисление линейных и квадратных уравнений.
  • Матричные и векторные операции.
  • Сохранение в библиотеке пользовательских константы и функции (PRO-версия).
  • Сохранение/загрузка истории и выражений.
Графический Калькулятор
Графический Калькулятор
Графический Калькулятор
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)4 / 2 702
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыИнженерные - Научные
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Отзывы о программе Графический Калькулятор

андрей про Графический Калькулятор 4.10.137 для Android [17-11-2016]

В общем очень неплохо , но бесплатная версия работает только с интернетом и рекламой
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