Калькулятор для Android

Калькулятор 2.8 для Android

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Описание Калькулятор 2.8 для AndroidОписание   Скачать Калькулятор 2.8 для AndroidСКАЧАТЬ (904 Кб) Скриншоты Калькулятор 2.8 для AndroidСкриншоты (3)   Статистика Калькулятор 2.8 для AndroidСтатистика   Отзывы о Калькулятор 2.8 для AndroidОтзывы (0)  
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Калькулятор - бесплатный и простой в использовании инженерный калькулятор для Android. Присутствуют базовые арифметические операции, логарифметические и тригонометрические функции, возможность возведения в степень, извлечение корня, расчет процентов и многое другое.

Основные возможности программы:

  • Стандартные арифметические действия.
  • Вычисление тригонометрических функций в градусах и радианах.
  • Вычисление экспоненциальной функции, натурального логарифма, десятичного логарифма.
  • Вычисление степенных функций( x в степени y, x в квадрате, квадратный корень из x).
  • Вычисление процентов.
  • Функции запоминания.
Калькулятор
Калькулятор
Калькулятор
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)7 / 1 199
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыИнженерные
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