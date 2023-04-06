Electronics Calculator - это удобное приложение для тех, кто любит возиться с электроникой. Оно было разработано, чтобы помочь пользователям быстро и легко выполнять сложные расчеты. Предлагает ряд калькуляторов и инструментов, помогающих любителям электроники выполнять сложные расчеты и получать быстрый доступ к справочным значениям на своих устройствах Android.

Приложение разделено на различные разделы, посвященные определенным аспектам электроники. Например, есть раздел "Цепи постоянного тока", который включает калькуляторы для закона Ома, делителя напряжения, светодиодного резистора, таймера 555, RL-цепей и RC-цепей. Эти калькуляторы помогают пользователям рассчитать такие параметры, как сопротивление, напряжение и ток для цепей постоянного тока.

Далее находится окно "Цепи переменного тока", которое включает калькуляторы реактивности, импеданса, преобразования звезда-треугольник, мощности переменного тока и децибел. Эти калькуляторы позволяют пользователям рассчитывать важные параметры для цепей переменного тока.

Раздел Power Supply посвящен источникам питания и включает калькуляторы для коэффициентов трансформации, выпрямителей, конденсаторных фильтров и эффективности трансформатора.

В окне Компоненты пользователи могут найти калькуляторы для последовательных и параллельных цепей, конденсаторов, индукторов, диодов, резисторов, а также цветовые коды индукторов, печатные коды конденсаторов, LM3914 и LM3915/6. В этом разделе можно рассчитать значения различных компонентов, используемых в электронных схемах.

В окне "Конвертеры" пользователи могут найти калькуляторы площади, угла, температуры, мощности, расстояния и длины, а также базы чисел. Эти калькуляторы позволяют пользователям конвертировать значения между различными единицами измерения и системами счисления.

Страница "Справочники" - это как шпаргалка для любителей электроники. Она включает калькуляторы префиксов единиц СИ, логических вентилей, иконок 74xx, ASCII, суффиксов децибел и калькуляторы спектра радиочастот.

В дополнение ко всем этим окнам и калькуляторам, приложение также включает простой калькулятор для обычного использования десятичных дробей. Чтобы выбрать клавиатуру, которую вы хотите использовать, и выбрать, какие элементы вы хотите видеть при запуске приложения, перейдите в окно Настройки.