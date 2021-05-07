ClevCalc для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.17.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Cleveni Inc.
|Категории:
|Конвертирующие - Инженерные
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 688 | Статистика
|Размер:
|9,65 Мб
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ClevCalc - универсальный калькулятор, который позволит вам справится с абсолютно любыми расчетами, встречающихся в повседневной жизни.
Ключевые особенности приложения:
- Поддержка 4 основных арифметических операций, квадрат, скобки в вычислениях и простые инженерные функции.
- Доступна история операций.
- Встроенный конвертер единиц измерения (длина, вес, ширина, объем, время, температура, давление, скорость, КПД топлива и пр.).
- Конвертер валют (поддержка 117 мировых валют).
- Автоматический расчет с использованием обменного курса в реальном времени.
- Калькулятор скидок.
- Конвертер мирового времени (показывает время в более 400 городах по всему миру). Учитывает переход на летнее время при расчете.
- Калькулятор оценок позволяет правильно рассчитать ваш средний балл!
- Рассчетт времени овуляции и фертильности с помощью менструального цикла.
- Возможность вычислить конкретную дату или юбилей.
- Калькулятор цены единицы товара.
- Расчет индекса массы тела (ИМТ) и основного метаболизма веществ (ОМВ).
- Калькулятор эффективности использования топлива.
- Рассчет стоимости топлива, необходимые для автомобиля или путешествия.
- Преобразование между десятичными и шестнадцатеричными числами.
- Вычисление налога с продаж с помощью первоначальной стоимости и налоговой ставки.
- Рассчет общей суммы процентов по кредиту и выплат, указав сумму займа и процентную ставку.
- Калькулятор сбережений.
- Рассчет суммы чаевых, если ввести сумму счета и процент чаевых.
- Доступна функция, позволяющая исключить чаевые из налогов.
- Возможность рассчитать сумму с человека, разделив общую сумму на количество людей.
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