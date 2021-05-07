ClevCalc для Android

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Оценка: 5.00/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.17.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Конвертирующие - Инженерные
Загрузок (сегодня/всего):1 / 688 | Статистика
Размер:9,65 Мб
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ClevCalc - универсальный калькулятор, который позволит вам справится с абсолютно любыми расчетами, встречающихся в повседневной жизни.

Ключевые особенности приложения:

  • Поддержка 4 основных арифметических операций, квадрат, скобки в вычислениях и простые инженерные функции.
  • Доступна история операций.
  • Встроенный конвертер единиц измерения (длина, вес, ширина, объем, время, температура, давление, скорость, КПД топлива и пр.).
  • Конвертер валют (поддержка 117 мировых валют).
  • Автоматический расчет с использованием обменного курса в реальном времени.
  • Калькулятор скидок.
  • Конвертер мирового времени (показывает время в более 400 городах по всему миру). Учитывает переход на летнее время при расчете.
  • Калькулятор оценок позволяет правильно рассчитать ваш средний балл!
  • Рассчетт времени овуляции и фертильности с помощью менструального цикла.
  • Возможность вычислить конкретную дату или юбилей.
  • Калькулятор цены единицы товара.
  • Расчет индекса массы тела (ИМТ) и основного метаболизма веществ (ОМВ).
  • Калькулятор эффективности использования топлива.
  • Рассчет стоимости топлива, необходимые для автомобиля или путешествия.
  • Преобразование между десятичными и шестнадцатеричными числами.
  • Вычисление налога с продаж с помощью первоначальной стоимости и налоговой ставки.
  • Рассчет общей суммы процентов по кредиту и выплат, указав сумму займа и процентную ставку.
  • Калькулятор сбережений.
  • Рассчет суммы чаевых, если ввести сумму счета и процент чаевых.
  • Доступна функция, позволяющая исключить чаевые из налогов.
  • Возможность рассчитать сумму с человека, разделив общую сумму на количество людей.
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