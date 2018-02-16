Scratch для Windows

Scratch 458.0.1

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Описание Scratch 458.0.1Описание   Скачать Scratch 458.0.1СКАЧАТЬ (58,23 Мб) Скриншоты Scratch 458.0.1Скриншоты (2)   Статистика Scratch 458.0.1Статистика   Отзывы о Scratch 458.0.1Отзывы (12)  
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4.31 из 5, всего оценок - 369
  • Рейтинг программы - 4.31 из 5
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Scratch - платформа для освоения основных понятий и принципов программирования, изначально разработанная для школьников младших и средних классов. Это приложение представляет собой визуальную объектно-ориентированную среду, в которой с помощью блочного принципа вы можете создавать свои собственные анимационные проекты, игры, различные интерактивные истории и делиться ими с другими участниками сетевого сообщества. 

Интерфейс Scratch максимально прост, т.к. был рассчитан на использование детьми, и содержит несколько графических закладок - скрипты, костюмы, звуки. В этих закладках выбираются нужные команды, действия, отображение, звуковое оформление и другие параметры. Результат готового проекта показывается в общем окне.

Скретч создан как продолжение идей языка Лого и конструктора Лего. Разрабатывается командой программистов в Массачусетском технологическом институте. Скретч придумывался для детей от 8 до 16 лет, но используется людьми всех возрастов. Миллионы людей создают Скретч-проекты в самых разных условиях - дома, в школах, музеях, библиотеках.

Скриншоты Scratch:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)33 / 43 945
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПрочие языки
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Scratch 458.0.1

Scratch - платформа для освоения основных понятий и принципов программирования, изначально разработанная для школьников младших и средних классов

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Отзывы о программе Scratch

_Макс_ про Scratch 2.0 [14-02-2018]

Для этого не нужен Adobe Air. !!!
1 | | Ответить

Наталья про Scratch 2.0 [25-09-2017]

Добрый день,
может кто нибудь подскажет - будет ли работать на Window10?
| 27 | Ответить

Кирилл в ответ Наталья про Scratch 2.0 [29-09-2017]

Нет
2 | 12 | Ответить

НиКиТоСа-МаНиЯ про Scratch 2.0 [10-04-2017]

Там можно делать только мини игры и не большие мультики.
| 6 | Ответить

inkognito в ответ НиКиТоСа-МаНиЯ про Scratch 2.0 [04-11-2017]

и огромные проекты можно делать
| | Ответить

Макс про Scratch 2.0 [27-03-2017]

Прикольно!! Игра работает!!
| | Ответить

vlad про Scratch 2.0 [20-01-2017]

у меня не работает (-_-)
9 | 4 | Ответить

Майк в ответ vlad про Scratch 2.0 [04-04-2017]

Для работы Scratch2 нужно установить Adobe Air. Иначе никак...
3 | 6 | Ответить

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