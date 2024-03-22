PyCharm для Windows

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2023.3.5 Community Edition | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:Средства разработки - Редакторы кода
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Размер:428,19 Мб
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PyCharm Community Edition - это бесплатная версия популярной IDE для разработки на Python. В отличие от своего платного аналога, она предоставляет доступ к мощным инструментам разработки с открытым исходным кодом.

Удобный и интуитивно понятный интерфейс делает процесс программирования на Python еще более эффективным. Вы сможете легко структурировать свой код благодаря возможностям синтаксиса и форматирования, что особенно важно при работе с большими проектами. Модульный конфигуратор позволяет настраивать среду разработки под свои потребности, а расширяемость функциональности делает PyCharm Community Edition идеальным выбором для проектов любого масштаба. Это инструмент, который подходит как начинающим, так и опытным разработчикам Python.

Основные возможности приложения PyCharm Community Edition:

  • Бесплатная и с открытым исходным кодом.
  • Мощные инструменты разработки для Python.
  • Удобный и интуитивно понятный интерфейс.
  • Возможности синтаксического анализа и форматирования кода.
  • Модульный конфигуратор для настройки среды разработки.
  • Расширяемость функциональности в соответствии с требованиями проекта.
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