Resource Hacker для Windows
|Оценка:
|4.35/5 голосов - 103
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.2.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Angus Johnson
|Категории:
|Редакторы кода - Средства разработки
|Загрузок (сегодня/всего):
|5 / 184 094 | Статистика
|Размер:
|4,06 Мб
|СКАЧАТЬ
Resource Hacker - бесплатная утилита, предназначенная для просмотра, изменения, добавления, удаления и извлечения ресурсов в исполняемых (.EXE, .DLL и др.) и ресурсных файлах (.RES) ОС Windows. С помощью программы можно просматривать и изменять курсоры, иконки, изображения, меню, диалоги, воспроизводить встроенные WAV и MIDI треки и т.д.
Также присутствует возможность сохранения ресурсов в виде графических файлов (.ICO, .BMP и т.д.), файлов сценариев (.RC), ресурсных (.RES) и нетипизированных двоичных файлов (.BIN). Кроме того Resource Hacker дает пользователю возможность удалять неиспользуемые ресурсы, что позволяет уменьшить размер приложения. Поддерживается работа из командной строки.
- Исправлены ошибки
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Отзывы о программе Resource Hacker
654587651123 про Resource Hacker 5.1.7 [23-04-2020]
ахринели чтоль. как можете оценивать если пароля к архиву нет. невозможно оценить , не то что установить
5 | 12 | Ответить
Snem в ответ 654587651123 про Resource Hacker 5.1.7 [24-04-2020]
Strasti про Resource Hacker 5.1.7 [05-04-2019]
Реально фигня .. даже mid файл не может вытащить .. иконки диалоги - это всё что может .. дерьмо
6 | 9 | Ответить
батя всевышне(или типо то про Resource Hacker 5.1.6 [27-12-2018]
с помощью этой проги можно перевести эту прогу
11 | 9 | Ответить
Alex в ответ батя всевышне(или типо то про Resource Hacker 5.1.7 [06-02-2019]
Уже русская версия программы существует 3.4
вернее с русификатором
9 | 16 | Ответить