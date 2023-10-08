Resource Hacker для Windows

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Оценка: 4.35/5 голосов - 103
Лицензия: Бесплатная
Версия:5.2.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:Редакторы кода - Средства разработки
Загрузок (сегодня/всего):5 / 184 094 | Статистика
Размер:4,06 Мб
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Resource Hacker - бесплатная утилита, предназначенная для просмотра, изменения, добавления, удаления и извлечения ресурсов в исполняемых (.EXE, .DLL и др.) и ресурсных файлах (.RES) ОС Windows. С помощью программы можно просматривать и изменять курсоры, иконки, изображения, меню, диалоги, воспроизводить встроенные WAV и MIDI треки и т.д.

Также присутствует возможность сохранения ресурсов в виде графических файлов (.ICO, .BMP и т.д.), файлов сценариев (.RC), ресурсных (.RES) и нетипизированных двоичных файлов (.BIN). Кроме того Resource Hacker дает пользователю возможность удалять неиспользуемые ресурсы, что позволяет уменьшить размер приложения. Поддерживается работа из командной строки.

Что нового в Resource Hacker 5.2.1?
  • Исправлены ошибки
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Отзывы о программе Resource Hacker

Eugene про Resource Hacker 5.1.8 [24-03-2021]

Комьютер сгорел, пишу с картошки
5 | 16 | Ответить

comext7 про Resource Hacker 5.1.7 [12-06-2020]

Отличная програмка.
5 | 7 | Ответить

654587651123 про Resource Hacker 5.1.7 [23-04-2020]

ахринели чтоль. как можете оценивать если пароля к архиву нет. невозможно оценить , не то что установить
5 | 12 | Ответить

Snem в ответ 654587651123 про Resource Hacker 5.1.7 [24-04-2020]

Какой нах*** пароль?
Ты что куришь?
12 | 4 | Ответить

Strasti про Resource Hacker 5.1.7 [05-04-2019]

Реально фигня .. даже mid файл не может вытащить .. иконки диалоги - это всё что может .. дерьмо
6 | 9 | Ответить

батя всевышне(или типо то про Resource Hacker 5.1.6 [27-12-2018]

с помощью этой проги можно перевести эту прогу
11 | 9 | Ответить

Alex в ответ батя всевышне(или типо то про Resource Hacker 5.1.7 [06-02-2019]

Уже русская версия программы существует 3.4
вернее с русификатором
9 | 16 | Ответить

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