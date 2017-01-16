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GeoGebra для Windows

GeoGebra 5.0.313.0

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Описание GeoGebra 5.0.313.0Описание   Скачать GeoGebra 5.0.313.0СКАЧАТЬ (50,05 Мб) Скриншоты GeoGebra 5.0.313.0Скриншоты (5)   Статистика GeoGebra 5.0.313.0Статистика   Отзывы о GeoGebra 5.0.313.0Отзывы (2)  
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4.21 из 5, всего оценок - 14
  • Рейтинг программы - 4.21 из 5
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GeoGebra - отличное многофункциональное кроссплатформенное математическое приложение, которое станет хорошим помощником всем, кто так или иначе связан в учебе или работе с необходимостью проведения различных математических операций. В этой программе объединены такие разделы как геометрия и алгебра, построение таблиц, статистические и арифметические операции, а также многое другое. При этом все эти разделы динамически связаны между собой в одном пакете и полностью синхронизируются. Есть возможность использования уравнений, управления координатной сеткой, строить графики в 2D или 3D режимах и т.д.

Удобно, что с помощью программы можно не только проводить нужные математические действия, но и создавать интерактивные ролики для размещения на сайтах, видеохостингах, что бывает необходимо при подготовке обучающих пособий.

При этом все оформлено в отличном интуитивно понятном интерфейсе, освоить который сможет даже обычный школьник. Так что с GeoGebra изучение математики и ее производных направлений превращается в легкий и интересный процесс, позволяя без труда понять принципы основных операций.

Основные возможности приложения:

  • Построение графиков заданной функции,
  • Построение различных 2D и 3D фигур (окружность, эллипс, парабола, тор, конус и т.д.)
  • Огромное количество вычислительных действий: сложение, умножение, вычитание, деление, транспонирование, инвертирование, нахождение определителя и т.д.
  • Нахождение точек пересечения кривых,
  • Вычисление математического ожидания, дисперсии,
  • Работа с таблицами и анимация и многое-многое другое.
Скриншоты GeoGebra:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 4 107
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМатематика

Отзывы о программе GeoGebra

викуся про GeoGebra 5.0.82 [23-04-2015]

Ваша программа не позволяет скать поетому фигня...
| 10 | Ответить

из супер мини деревни про GeoGebra 5.0.32 [21-11-2014]

Супер программа.
3 | | Ответить

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