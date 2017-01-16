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5 GeoGebra - отличное многофункциональное кроссплатформенное математическое приложение, которое станет хорошим помощником всем, кто так или иначе связан в учебе или работе с необходимостью проведения различных математических операций. В этой программе объединены такие разделы как геометрия и алгебра, построение таблиц, статистические и арифметические операции, а также многое другое. При этом все эти разделы динамически связаны между собой в одном пакете и полностью синхронизируются. Есть возможность использования уравнений, управления координатной сеткой, строить графики в 2D или 3D режимах и т.д.



Удобно, что с помощью программы можно не только проводить нужные математические действия, но и создавать интерактивные ролики для размещения на сайтах, видеохостингах, что бывает необходимо при подготовке обучающих пособий.



При этом все оформлено в отличном интуитивно понятном интерфейсе, освоить который сможет даже обычный школьник. Так что с GeoGebra изучение математики и ее производных направлений превращается в легкий и интересный процесс, позволяя без труда понять принципы основных операций.



Основные возможности приложения: Построение графиков заданной функции,

Построение различных 2D и 3D фигур (окружность, эллипс, парабола, тор, конус и т.д.)

Огромное количество вычислительных действий: сложение, умножение, вычитание, деление, транспонирование, инвертирование, нахождение определителя и т.д.

Нахождение точек пересечения кривых,

Вычисление математического ожидания, дисперсии,

Работа с таблицами и анимация и многое-многое другое. GeoGebra для iOS