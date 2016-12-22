PhotoMath - математическое приложение, с помощью которого можно решать примеры и уравнения путем простого фотографирования задания. Наведите камеру вашего iOS-устройства на арифметическое выражение, отрегулируйте рамку захвата и получите на экране девайса не только само уравнение, но последовательность решения. PhotoMath одинаково хорошо распознает печатный текст как на бумаге, так и на экране другого устройства.
В настоящее время доступны решения задач с корнями, дробями, а также простыми арифметическими действиями и линейными уравнениями. В будущем разработчики приложения обещают добавить функционал для решения более сложных задач.
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app