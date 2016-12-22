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PhotoMath для iOS

PhotoMath 3.0.4 для iPhone

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Описание PhotoMath 3.0.4 для iPhoneОписание   Скачать PhotoMath 3.0.4 для iPhoneСКАЧАТЬ (31.6 Мб) Скриншоты PhotoMath 3.0.4 для iPhoneСкриншоты (4)   Статистика PhotoMath 3.0.4 для iPhoneСтатистика   Отзывы о PhotoMath 3.0.4 для iPhoneОтзывы (0)  
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4.67 из 5, всего оценок - 6
  • Рейтинг программы - 4.67 из 5
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PhotoMath - математическое приложение, с помощью которого можно решать примеры и уравнения путем простого фотографирования задания. Наведите камеру вашего iOS-устройства на арифметическое выражение, отрегулируйте рамку захвата и получите на экране девайса не только само уравнение, но последовательность решения. PhotoMath одинаково хорошо распознает печатный текст как на бумаге, так и на экране другого устройства.

В настоящее время доступны решения задач с корнями, дробями, а также простыми арифметическими действиями и линейными уравнениями. В будущем разработчики приложения обещают добавить функционал для решения более сложных задач.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты PhotoMath:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)3 / 1 919
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМатематика

Отзывы о программе PhotoMath

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Отзывов о программе PhotoMath 3.0.4 для iPhone пока нет, можете добавить...

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