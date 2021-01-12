PhotoMath для Android
|Оценка:
|3.59/5 голосов - 17
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|7.4.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|MicroBlink
|Категории:
|другое - Математика
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 19 410 | Статистика
|Размер:
|43,06 Мб
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PhotoMath - математическое приложение, с помощью которого можно решать примеры и уравнения путем простого фотографирования задания. Наведите камеру вашего Android-устройства на арифметическое выражение, отрегулируйте рамку захвата и получите на экране девайса не только само уравнение, но последовательность решения.
PhotoMath одинаково хорошо распознает печатный текст как на бумаге, так и на экране другого устройства.
В настоящее время доступны решения задач с корнями, дробями, а также простыми арифметическими действиями и линейными уравнениями. В будущем разработчики приложения обещают добавить функционал для решения более сложных задач.
- Исправлены ошибки
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