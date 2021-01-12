PhotoMath для Android

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Оценка: 3.59/5 голосов - 17
Лицензия: Бесплатная
Версия:7.4.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:другое - Математика
Загрузок (сегодня/всего):1 / 19 410 | Статистика
Размер:43,06 Мб
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PhotoMath - математическое приложение, с помощью которого можно решать примеры и уравнения путем простого фотографирования задания. Наведите камеру вашего Android-устройства на арифметическое выражение, отрегулируйте рамку захвата и получите на экране девайса не только само уравнение, но последовательность решения.

PhotoMath одинаково хорошо распознает печатный текст как на бумаге, так и на экране другого устройства.

В настоящее время доступны решения задач с корнями, дробями, а также простыми арифметическими действиями и линейными уравнениями. В будущем разработчики приложения обещают добавить функционал для решения более сложных задач.

Что нового в PhotoMath 7.4.0?
  • Исправлены ошибки
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Отзывы о программе PhotoMath

Виктория про PhotoMath 1.0.1 для Android [21-10-2015]

Почему он не решает буквы
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