PhotoMath - математическое приложение, с помощью которого можно решать примеры и уравнения путем простого фотографирования задания. Наведите камеру вашего Android-устройства на арифметическое выражение, отрегулируйте рамку захвата и получите на экране девайса не только само уравнение, но последовательность решения.

PhotoMath одинаково хорошо распознает печатный текст как на бумаге, так и на экране другого устройства.

В настоящее время доступны решения задач с корнями, дробями, а также простыми арифметическими действиями и линейными уравнениями. В будущем разработчики приложения обещают добавить функционал для решения более сложных задач.