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5 Animal Face - развлекательный фоторедактор, который превратит Вас или Ваших друзей в одного из многочисленных представителей животного мира. В базе приложения много готовых шаблонов головы домашних и диких зверей, птиц, представителей водной фауны и т.д. - и все это можно примерить на себе.



Возьмите фото с устройства или создайте новое с помощью камеры, выберите понравившийся Вам типаж животного, при необходимости отредактируйте размер, добавьте рамку и примените один из цветовых шаблонов - и вот Вам необычная веселая фотография, которая несомненно порадует близких и поднимет настроение.



Готовая работа сохранятся на iOS-устройстве, а может быть передана друзьям по электронной почте, в сообщении и социальных сетях (Instagram, Facebook, Twitter, Flickr и др.). Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app