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Animal Face для iOS

Animal Face 2.2 для iPhone, iPad

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Описание Animal Face 2.2 для iPhone, iPadОписание   Скачать Animal Face 2.2 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (107 Мб) Скриншоты Animal Face 2.2 для iPhone, iPadСкриншоты (9)   Статистика Animal Face 2.2 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Animal Face 2.2 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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3.00 из 5, всего оценок - 2
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Animal Face - развлекательный фоторедактор, который превратит Вас или Ваших друзей в одного из многочисленных представителей животного мира. В базе приложения много готовых шаблонов головы домашних и диких зверей, птиц, представителей водной фауны и т.д. - и все это можно примерить на себе.

Возьмите фото с устройства или создайте новое с помощью камеры, выберите понравившийся Вам типаж животного, при необходимости отредактируйте размер, добавьте рамку и примените один из цветовых шаблонов - и вот Вам необычная веселая фотография, которая несомненно порадует близких и поднимет настроение.

Готовая работа сохранятся на iOS-устройстве, а может быть передана друзьям по электронной почте, в сообщении и социальных сетях (Instagram, Facebook, Twitter, Flickr и др.).

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Animal Face:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 285
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФото
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Отзывы о программе Animal Face

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